“Potrebbero ammazzarmi”: l’anticipazione di Imma Tataranni 2 sconvolge i fan

Continuano ad arrivare anticipazioni e spoiler sulle prossime puntate di Imma Tataranni, la fiction di Rai Uno che riprende martedì

Tantissima attesa che sta finalmente per terminare. Imma Tataranni 2, ovvero la seconda stagione della fortunata fiction di Rai Uno, è pronta a tornare con le nuovissime puntate a partire da martedì 27 settembre.

Il quinto episodio della seconda stagione di Imma Tataranni dunque andrà in onda in prima visione martedì, riprendendo il tutto da dove si era conclusa la prima parte della serie. Dunque dagli intrallazzi fra il sostituto procuratore di Matera ed il suo giovane collega Ippazio Calogiuri.

In vista di queste attesissime prossime puntate, l’attrice protagonista Vanessa Scalera, che presta amabilmente il volto ad Imma Tataranni, ha lanciato qualche indicazione su ciò che potrebbe a breve nella fiction.

Un ménage a tre nelle nuove puntate di Imma Tataranni: la protagonista conferma tutto

Al magazine Tele Sette Vanessa Scalera ha parlato proprio dell’intrigo che più di tutti ha appassionati gli spettatori di Imma Tataranni. Il personaggio materano è sposata da anni con il buon Pietro De Ruggeri, uomo docile ed all’antica. Ma ha una passione non troppo nascosta per il giovane Calogiuri (interpretato da Alessio Lapice).

Un triangolo che potrebbe far rischiare grosso la protagonista Imma. Lo ha ammesso la Scalera, parlando addirittura di pericoli per la sua vita: “Non voglio fare rivelazioni esagerate. Ma posso solo dire che Imma Tataranni sarà impegnata in un ménage con il marito e il bel Calogiuri, poi devo fermarmi perché sennò potrebbero ammazzarmi”.

Ovviamente quella di Vanessa Scalera è una provocazione, per evitare di lanciare spoiler esagerati riguardo gli intrecci, in particolare quelli sentimentali, della seconda parte di Imma Tataranni 2.

Va solo ricordato come si è concluso il quarto episodio, andato in onda su Rai Uno ben dieci mesi fa. La Tataranni e Calogiuri si sono recati assieme in un appartamento a Matera, apparentemente destinati a qualcosa di intimo. Ma le anticipazioni fuoriuscite nei giorni scorsi escludono questa opportunità: i due poliziotti sarebbero pronti ad incontrare un testimone chiave per incastrare Saverio Romaniello, antagonista interpretato da Cesare Bocci.