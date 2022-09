Pippo Baudo, la confessione di Katia Ricciarelli: decisione drastica dopo la fine dell’amore

Katia Ricciarelli ha fatto una confessione molto personale: dopo la fine dell’amore con Pippo Baudo ha preso una decisione davvero drastica. Ecco cosa ha raccontato la cantante lirica del suo rapporto con i sentimenti.

Katia Ricciarelli sarà sicuramente d’accordo con le parole di Iva Zanicchi, che scherzando con Al Bano a Verissimo ha ricordato che, innanzitutto, i cantanti devono saper cantare. L’artista ha voluto ribadire ancora una volta l’importanza di studiare, spiegando che lei ancora oggi continua ad applicarsi per tenersi allenata ed imparare nuove cose.

Come Iva Zanicchi ha rivelato di ascoltare comunque i tormentoni estivi con piacere, anche Katia ha voluto fare una strigliata alle nuove generazioni. Per avere una carriera che duri tanto bisogna soprattutto studiare e fare tanta gavetta. La Ricciarelli ha spiegato di toccare con mano queste situazioni ogni giorno, essendo diventata insegnante di canto.

Katia Ricciarelli, cosa è successo dopo la fine dell’amore

Katia Ricciarelli ha ricordato nel corso dell’intervista rilasciata a Citofonare Rai 2 che lei aveva potuto costruirsi una carriera che, a quell’epoca, era anomala per un cantante lirico. Era infatti riuscita anche a comparire in televisione ed essere ospite del Rischiatutto di Mike Bongiorno, diventando così un volto popolare e guadagnando l’affetto degli italiani.

Katia Ricciarelli parla volentieri di qualsiasi cosa, ma è evidente che c’è un argomento che per lei è molto doloroso, ovvero quello dell’amore. Durante il GF Vip 6 si era a lungo vociferato della possibilità che Pippo Baudo le facesse visita all’interno della casa. Il celebre conduttore, purtroppo, non si è mai visto, forse a causa della sua riservatezza.

“Potevamo invecchiare insieme”: la cantante ha un rimpianto?

Durante il reality show di Canale 5, in diverse occasioni, Katia Ricciarelli aveva fatto capire di non essere più disponibile a cercare l’amore dopo la separazione da Pippo Baudo. Le sue parole hanno gelato Simona Ventura e Paola Perego: “Oggi l’amore non mi può regalare più nulla. Con Pippo Baudo potevamo restare insieme e vivere gli ultimi anni della vita“.

Katia Ricciarelli rifiuta l’idea di farsi una nuova vita: “Dovrei mettermi con uno perché mi faccia compagnia? No, ormai vivo da sola“. La cantante ha anche aggiunto che non è il primo amore quello che non si scorda mai, ovvero quello con Josè Carreras, ma bensì l’ultimo, quello con Pippo. Aveva precedentemente confessato di non ricevere una sua telefonata da tanto tempo, e che le avrebbe fatto piacere parlargli ancora.

Per vedere l’intervista integrale di Katia Ricciarelli a Citofonare Rai 2, clicca qui: la cantante lirica entra in studio al minuto 00:07:53 circa.