“Nikita è fidanzata e lo nasconde”, bomba al GF Vip: l’ex è pronto a sbugiardarla

Nikita non sarebbe la prima né l’ultima a nascondere di essere fidanzata: uno dei suoi ex è pronto a vendicarsi e sbugiardarla

Anche Raffaella Fico l’anno scorso ha varcato la porta rossa da single ed ha ammesso di avere il cuore impegnato soltanto dopo, quindi non sarebbe la prima volta. La bomba si abbatterà presto sulla casa del GF Vip.

“Nikita è fidanzata e lo nasconde”, Deianira Marzano sempre sul pezzo ha svelato la relazione della gieffina con una persona molto nota al mondo dei reality show di cui, al momento, non ha fatto menzione. Nel salotto di Casa Pipol, la gossippara del web ha sganciato la bomba in presenza di Gabriele Parpiglia, Le Donatella e Giovanna Abate.

Come al solito la gossippara ci va piano con i suoi scoop, ma sembrerebbero esserci anche le prove che, a giorni, potrebbero uscire. Intanto, il suo ex qualche giorno fa sui social ha scritto: “L’innominabile sempre molto bella. Però io lo stato sentimentale me lo ricordavo diverso, però il lavoro ha sempre la precedenza. Già vista questa scena”.

Matteo Diamante e Nikita Pelizon: un temporale sta per abbattersi sulla casa

L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, Matteo Diamante, ancor prima ha partecipato al programma Ex on the Beach, quello di MTV condotto da Elettra Lamborghini prima e da Ignazio Moser e Cecilia Rordriguez poi. Nikita Pelizon era proprio tra le ex dell’ormai tiktoker ed amico fidato di Georgie Ciupilan, altro concorrente di quest’anno del GF Vip. È stato proprio Matteo Diamante ad aver ammesso a Deianira Marzano di avere delle prove che affermano che Nikita Pelizon è effettivamente impegnata fuori dalla porta rossa, nonostante lei sostenga il contrario davanti alle telecamere.

“Evidentemente lui vuole vendicarsi per qualcosa”, così la gossippara ha motivato la voglia di Matteo -che a sua detta è furibondo- di sbugiardare la sua ex che sostiene di essere single all’interno della casa del GF Vip. Nel frattempo, su Twitter è impazzata la ship Nikevra: tutti vorrebbero Ginevra e Nikita insieme, soprattutto dopo il discorso della Lamborghini sulla sapiosessualità che ha alimentato ogni speranza da parte dei telespettatori.