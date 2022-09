Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, l’ultimo indizio inequivocabile: sognano tutti ad occhi aperti – FOTO

Più bella cosa non c’è, più bella cosa di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti felici insieme senza dubbio non c’è

Una delle coppie più apprezzate dal loro matrimonio in poi, al di là della separazione, tutti hanno continuato a sperare nel loro grande amore. Negli ultimi tempi, insieme stanno regalando grandi soddisfazioni ai fan.

Quanto abbiamo aspettato per il ritorno di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti? Nonostante le tante persone passate accanto ai due, i fan della coppia hanno continuato a sperare nel loro ritorno, fino alla fine. Oltre ad essere legati da una splendida figlia, Aurora, che presto li renderà nonni, è evidente che la conduttrice ed il cantante siano uniti da quel famoso filo rosso che, per quanto possa essere messo a dura prova, non si spezza mai.

Dallo scorso gennaio quando Michelle e Tomaso hanno annunciato la loro separazione, passando per il bacio in diretta TV a Michelle Impossibile, la coppia è tornata in auge ed insieme sono stati paparazzati in più frangenti di vita. In un secondo momento, la conduttrice è stata beccata in compagnia di Giovanni Angiolini che ha messo a dura prova l’entusiasmo dei fan della coppia storica, ma le nuove foto fanno ben sperare.

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti: l’emozionante foto insieme al concerto

semplicemente michelle hunziker al concerto di eros ramazzotti pic.twitter.com/0A6Uyu3bly — fottutissima (@unpooverthetop) September 24, 2022

Eros Ramazzotti è impegnato in un lungo tour mondiale che è partito da Siviglia e si chiuderà in Lituania a maggio. A promuoverlo sui social ci ha pensato Aurora, sua figlia, che ha deciso di seguirlo nel limite del possibile nelle sue condizioni da donna in gravidanza. La foto scattata nell’ultima tappa di Verona ha fatto immediatamente il giro del web per la felicità che trapela dalle espressioni dei due.

I fan che sognano di rivederli insieme sono indubbiamente in tanti, non solo come ottimi nonni, ma anche come coppia che si ama. È evidente l’affetto tra i due, la complicità, la voglia di viversi uno accanto all’altro e lo dimostrano supportandosi in ogni progetto che li vede protagonisti, ci sarà mai altro che può far sognare i fan?