Meteo, ancora pioggia sull’Italia: tutte le regioni ad alto rischio. La nuova perturbazione si sposta ma non molla la presa

Se la prima metà di settembre in Italia è stata benedetta dall’anticiclone delle Azzorre che ha permesso di vivere un fine estate caldissimo, ora cambia tutto. L’arrivo della perturbazione numero 7 del mese farà sentire il suo peso almeno fino a mercoledì 28 e poi sono attese altre due perturbazioni.

Intano però quella che è arrivata nelle ultime ore sul nostro Paese farà sentire i suoi effetti semplicemente cambiando obiettivo. Se nella giornata di sabato le regioni più colpite sono state al Nordovest e sulla costiera tirrenica, oggi a rischio di sono anche altre zone. In pratica solo l’estremo Sud della penisola sarà risparmiato mentre molti dovranno aprire gli ombrelli. E non è tutto, perché fino al 30 settembre il meteo sarà perturbato

Una domenica di fenomeni intensi e per questo la Protezione Civile nel suo bollettino ha messo sotto osservazione diverse regioni. Sarà allerta arancione su Lazio, Molise, Toscana e Campania. Scenderà ad allerta gialla in Lazio, Marche, Molise, Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Veneto e Sardegna.

Meteo, ancora pioggia sull’Italia: le previsione nel dettaglio regione per regione

Che cosa dobbiamo aspettarci quindi oggi, regione per regione? Al Nord molta instabilità che prosegue sulla falsariga di sabato soprattutto su Alpi, Prealpi e Nordest, tutte zone caratterizzate dalla pioggia. In serata il tempo peggiorerà anche in Lombardia e sul Piemonte orientale. Temperature massime tra i 19° di Torino e i 21° di Milano.

Al Centro e in Sardegna giornata instabile e piovosa su Toscana, Umbria e Lazio con precipitazioni abbondanti e rischio di nubifragi oltre che piccole alluvioni. Piogge intense anche su Marche e Abruzzo, più tenui sul Molise e in Sardegna, con rovesci a carattere sparso. Massime tra i 17° di l’Aquila e i 28° di Cagliari.

Infine al Sud cielo irregolarmente nuvoloso in mattinata su Sicilia ionica e provincia di Reggio Calabria. In serata tenderà a peggiorare sulla Campania settentrionale. E nelle prime ore di lunedì 26 settembre le condizioni andranno via via peggiorando anche altrove. Massime tra i 22° di Potenza e i 28° di Palermo.