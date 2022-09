Manuel Bortuzzo, dov’è finita la fidanzata? Le foto allarmano i fan

Manuel Bortuzzo ha avuto un’agenda piuttosto fitta di impegni nella seconda metà di settembre: diverse foto hanno allarmano i fan e confermano l’assenza della sua fidanzata. Come mai il nuotatore non si mostra più insieme a lei?

Manuel Bortuzzo sta vivendo alcuni giorni di grande esposizione mediatica. Il 19 settembre, durante la prima puntata stagionale di Scherzi a Parte, è stato il complice di un crudele scherzo ad Aldo Montano. Dopo aver informato il suo amico di aver cambiato allenatore, ha iniziato a mostrargli grosse perplessità sul suo operato.

A questo punto Montano ha voluto venire di persona a Roma per assistere ad un allenamento. Lo schermidore ha constatato che l’allenatore ed il suo assistente avevano dei modi piuttosto rudi. Manuel stava accusando il loro atteggiamento: Aldo è quindi intervenuto subito per portarlo via, arrivando anche a scatenare una rissa con l’allenatore.

Manuel Bortuzzo, dov’è finita la fidanzata?

Lo scherzo ad Aldo Montano ha confermato la forte amicizia che è nata con Manuel Bortuzzo al GF Vip 6. Sempre il 19 settembre, il nuotatore è stato protagonista della sfilata Emporio Armani durante la Milano Fashion Week. La sera, c’è stato anche tempo per una rimpatriata con altri due gieffini: Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme.

Il 24 settembre il nuotatore si è mostrato alla volta di Trento. È stato Ignazio Moser a spiegare dal suo profilo Instagram che si stava recando al Festival dello Sport, dove alle ore 19:30 avrebbe intervistato proprio Manuel Bortuzzo ed Aldo Montano. Il titolo dello spazio dedicato ai due sportivi è eloquente: “I grandi fratelli“.

Le domande che sorgono guardando le foto: cosa succede?

Nel corso dell’intervista di Ignazio Moser è stata messa in luce la bellissima intesa fra Aldo e Manuel. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha anche rivelato di essere stato lui a convincere lo schermidore a partecipare al GF Vip 6 attraverso mille telefonate. Montano sta aiutando Bortuzzo a raggiungere il sogno di partecipare alle Paralimpiadi del 2024.

In tutto questo, a molti non è sfuggito un dettaglio molto importante. Dov’è finita la fidanzata di Manuel Bortuzzo, ovvero la TikToker Angelica Benevieri? Come mai non è venuta a Milano insieme al nuotatore per la sfilata di Emporio Armani? Come mai non c’era neanche alla cena con Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme?

Ecco alcune foto che documentano la presenza a Trento di Manuel Bortuzzo, Aldo Montano ed Ignazio Moser:

Ecco Ignazio Moser elegantissimo con la sua Cecilia Rodriguez per la sfilata della Milano Fashion Week di Kiton: