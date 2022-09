Italiani nei guai, la terribile previsione: “In inverno senza supermercati”

Guai grossi per i cittadini italiani. L’inverno che sta arrivando potrebbe portare a disagi enormi, anche per quanto riguarda la spesa

Il 2022 rischia di rimanere impresso a moltissimi cittadini per colpa dei clamorosi rincari su prezzi, tasse e bollette. Una crisi molto delicata, dovuta in particolare all’inflazione su territorio italiano, ma anche agli effetti della guerra russo-ucraina.

Si prospetta un inverno davvero complicato in occidente. La suddetta guerra e le sanzioni dell’Unione Europea alla Russia rischiano di tagliare ogni ponte sulle riforniture di gas. Ciò sta comportando bollette più alte e misure straordinarie che non faranno piacere.

Non solo i cittadini privati. Ma chi sta soffrendo per questi aumenti sulle bollette energetiche in maniera esponenziale sono anche moltissime aziende. Società che si ritrovano un rincaro enorme quasi senza preavviso, col rischio di non riuscire a saldare.

La previsione di Confcommercio: supermercati e ristoranti rischiano chiusure temporanee e definitive

I dati sono già allarmanti. Il 10% delle attività teme la sospensione temporanea, mentre addirittura il 15% è a ridosso della chiusura. Presto si perderanno complessivamente 370 mila lavoratori, un numero da crisi profonda.

Tra i settori maggiormente colpiti dai rincari energetici vi sono il commercio al dettaglio, in particolar modo la distribuzione tradizionale e moderna del settore alimentare, la ristorazione, la filiera turistica, e i trasporti.

Non è da escludere dunque che molti supermercati in inverno saranno costretti a chiudere. Questo tipo di grandi magazzini utilizzano l’energia elettrica per mantenere in ottimo stato di conservazione gli alimenti in vendita. Dunque consumano molto e, con i rincari previsti, c’è il rischio di una recessione pesante ed immediata.

I gestori di supermercati, le aziende del settore alimentare ed i ristoranti vedono all’orizzonte lo spettro di un lockdown, ma di tutt’altro stampo rispetto a quello temporaneo portato nel 2020 e 2021 dal Covid. Per questo chiedono l’aiuto al Governo sui rincari.

Confcommercio, ANCC-Coop, ANCD-Conad e Federdistribuzione sollecitano quindi: