Ilary Blasi, l’ultimo video spiazza tutti: c’entra Francesco Totti? – VIDEO

Ilary Blasi ha sorpreso tutti di nuovo pubblicando un video molto particolare su Instagram. Molti utenti non si sono lasciati sfuggire alcuni dettagli. La conduttrice vuole lanciare un messaggio oppure è solo una sponsorizzazione?

Le dichiarazioni di Francesco Totti a Il Corriere della Sera sono diventate virali. Dopo l’immagine di famiglia perfetta l’ex calciatore della Roma si era costruito insieme a Ilary Blasi il divorzio ha letteralmente scioccato gli italiani. La collezione di Rolex di cui, secondo il Pupone, la presentatrice si sarebbe appropriata è entrata nell’immaginario collettivo.

Ilary Blasi sembrerebbe aver scelto la via del silenzio. Non ha mai replicato direttamente alle parole di Francesco Totti: sia per tutelare i loro figli, sia perchè se dovesse parlare ha fatto sapere tramite il suo legale che “rovinerebbe una cinquantina di famiglie“. Questa affermazione farebbe pensare che ci possano essere stati più tradimenti nella coppia.

Ilary Blasi, ecco il video della polemica sui social

Ilary Blasi è tornata ad essere molto più attiva sui propri social network da quando si è iniziato a parlare sui tabloid di profonda crisi della coppia. Tutti hanno notato il suo importante dimagrimento, ma anche alcuni particolari messaggi e foto pubblicati. Possibile che la presentatrice de L’Isola dei Famosi mandi in questo modo dei messaggi a Totti?

Dopo essersi immortalata in topless ed aver scatenato il popolo dei social, Ilary Blasi aveva condiviso alcune immagini molto particolari. Durante la visita alla mostra dedicata ad Andy Warhol nella Vaccheria di Roma Eur, aveva condiviso alcune immagini particolari di animali “cornuti“. Aveva anche condiviso la targa dell’allevamento chiamato “Hillary e Belen”.

La presentatrice si mostra magrissima sui social: cosa succede

Il 25 settembre la Blasi è tornata a pubblicare un contenuto che, ancora una volta, ha scatenato le polemiche. Si vede La conduttrice Mediaset mentre apre una scatola, che contiene un paio di stivali neri cuissardes, ovvero quel particolare modello che arriva fin sopra le ginocchia. Ilary decide immediatamente di indossarli.

L’ex compagna di Totti si mostra quindi in una tutina nera molto attillata e si china per mandare un bacio ai suoi follower. Si tratta chiaramente di una sponsorizzazione ad un marchio di scarpe, ma a far discutere sono anche le strofe della canzone scelta come sottofondo, ovvero l’inizio della canzone Pure/Honey di Beyonce.

Il significato della canzone che si sente in sottofondo nel video fa riflettere

Secondo www.angolotesti.it, questa sarebbe la traduzione della canzone che si sente in sottofondo mentre l’ex compagna di Totti mostra gli stivali: “Stronze cattive a sinistra, stronze affamate di soldi a destra. Potete decidere di essere entrambe, incontrarvi nel mezzo e ballare tutta la notte“. Come mai è stata scelta questa canzone?

Questo è il nuovo video pubblicato da Ilary Blasi su Instagram.