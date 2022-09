Elezioni politiche 2022: i dati dell’affluenza, gli exit poll e le proiezioni

Alle ore 12 hanno votato il 19,19% degli italiani. Il dato è parziale e riguarda solo la Camera. I dati del Viminale sono in aggiornamento. Il dato complessivo alla stessa ora per le politiche del 2018 era del 19,56%. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha votato a Palermo, accolto dagli applausi.

Man mano, i leader della campagna elettorale si stanno recando ai seggi.

Angelo Cremone, ambientalista e attivista politico, ha presentato un reclamo al seggio contro l’attuale legge elettorale. A dare la notizia, l’Ansa: “Ho regolarmente votato ma ho presentato un reclamo, protestando per questa legge elettorale che viola il mio diritto costituzionale di esprimere un voto diretto, libero e personale. È incostituzionale e lesiva dei diritti politici del cittadino. Protesto perché la legge elettorale vigente viola l’articolo 3 della Costituzione, discrimina i diritti di molte minoranze linguistiche non residenti in regioni a statuto speciale, in particolare per il mancato rispetto degli articoli 3, 6, 48 51, 56 e 58 della Costituzione”.

Il voto di Maria Elisabetta Casellati

La presidente del Senato ha votato a Potenza.

Il voto di Roberto Fico

Anche il presidente della Camera Roberto Fico ha votato a Napoli.

Il voto di Carlo Calenda

“Votate liberamente, consapevolmente e come diceva Pericle, “un cittadino che non si occupa dello Stato noi non lo consideriamo innocuo ma inutile”. Così, il leader del terzo polo Carlo Calenda all’uscita del seggio a Roma, dove ha votato per le elezioni.

Il voto di Matteo Renzi

“Noi abbiamo votato. Fatelo anche voi, qualunque sia la vostra opinione. La democrazia si alimento con l’impegno di tutti. Viva la Repubblica, viva l’Italia #25settembre”. Così su Facebook Matteo Renzi, leader di Italia dei Valori, che ha votato a Firenze insieme con la moglie Agnese. L’ex premier partirà per Tokyo in occasione dei funerali di Stato di Shinzo Abe.

Il voto di Enrico Letta

Anche il segretario del Partito democratico ha votato.

Il voto di Matteo Salvini, che rompe il silenzio elettorale

“Conto che la Lega sia la forza parlamentare sul podio, prima seconda o terza al massimo. Da domani basta chiacchiere e dagli impegni si passa ai fatti, noi abbiamo le idee chiare. Quando gli italiani votano, il voto è sacro”. Così il leader della Lega Enrico Letta all’uscita dal seggio a Milano, ai cronisti.

“Gioco per vincere, non per partecipare. Più gente vota, più l’Italia sarà forte e la politica sarà legittimata. Quindi grazie – a prescindere da chi voteranno – a tutti coloro che lo faranno. Da domani non vedo l’ora di tornare a governare questo straordinario Paese con una squadra coesa, compatta coerente e di centrodestra. Saranno mesi complicati, con l’emergenza luce, bollette, carovita, riscaldamento che è la prima. Più gente vota più forza avrà il nuovo Parlamento e il nuovo governo per intervenire sulle emergenze che non mancheranno”.