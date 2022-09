Il Commissario Montalbano, stupore tra i protagonisti: “Tutto così strano, non me lo spiego”

Uno dei protagonisti de Il Commissario Montalbano, la storica fiction televisiva Rai, ha parlato di alcune sue personali impressioni

Ha fatto letteralmente la storia della televisione italiana. Il Commissario Montalbano, fiction nata dalla mente geniale di Andrea Camilleri, ha appassionato per anni i telespettatori sulla Rai, con episodi sempre intensi e ben fatti.

La prima puntata de Il Commissario Montalbano andò in onda nel lontano 1999. Un mondo completamente diverso: c’erano ancora le lire, la televisione italiana aveva dettami e protagonisti molto differenti da oggi, non era ancora scoppiata la mania dei reality show.

Uno dei personaggi principali della fiction di Rai Uno ha ricordato proprio l’emozione del debutto e, in particolare, lo strano effetto che fa rivedersi ad anni di distanza. Ovvero Cesare Bocci, l’attore che da sempre interpreta il vice-commissario Mimì Augello.

Cesare Bocci stupito dalle repliche di Montalbano: “Sembra che in TV ci siano i nostri figli”

Bocci, intervistato dal settimanale Gente, è tornato sulla fiction di Montalbano. In particolare sulle repliche delle primissime puntate, che la Rai sta mandando in onda in queste settimane visto il gran successo da sempre riscontrato.

Cesare Bocci non ha nascosto lo stupore nel rivedersi, a ben 23 anni dal debutto. Una sensazione strana, condivisa con l’amico e protagonista assoluto Luca Zingaretti: “Io e Luca ci siamo messaggiati dicendo: ‘Ci sono i nostri figli in tv’. Sono passati ventitré anni dal debutto di Montalbano e rivederci ha fatto un effetto strano. Eravamo così giovani…Non so bene cosa abbia di speciale ma le puntate si rivedono sempre con piacere.”

La cosa particolare è che le recenti repliche di Montalbano hanno catturato ancora una volta l’attenzione del grande pubblico. A seguirle infatti sono stati in media più di 2 milioni di telespettatori, con uno share del 17.96%.

Un successo che va oltre il tempo. Cesare Bocci se lo spiega così: “Oltre al talento del regista Alberto Sironi ed alla sua scelta degli attori è dovuto alla solidità della sceneggiatura di Camilleri. Ma adesso lasciamolo stare, ha avuto una vita lunga e proficua, si sta godendo il suo meritato riposo.” E chissà se in cantiere vi saranno presto altre nuove puntate derivanti dai racconti del Maestro siciliano.