Dov’è Charlene di Monaco? La principessa è introvabile dopo i funerali di Elisabetta

Mistero sulle condizioni di Charlene di Monaco, apparsa in pubblico per i funerali della Regina Elisabetta e poi sparita da ogni radar

Il grande pubblico, in particolare i sudditi del Principato di Monaco, sono nuovamente in apprensione per Charlene di Monaco. La consorte del principe Alberto ha fatto perdere letteralmente le proprie tracce negli ultimi tempi.

L’ultima uscita pubblica di Charlene è in realtà recente. Infatti la donna è stata vista, vestita a lutto accanto ad Alberto, ai funerali in pompa magna della Regina Elisabetta II d’Inghilterra, presente dunque nell’abbazia di Westminster accanto ad altri nobili e aristocratici.

Ma subito dopo il funerale della sovrana britannica, di Charlene si sono perse le tracce. Il principe Alberto è volato immediatamente a New York, assieme alla ‘reina’ spagnola Letizia, per un evento Unicef. Mentre della sua consorte non si sa praticamente più nulla.

Charlene di Monaco sparita dai radar: i motivi del mancato viaggio con Alberto

Dunque Charlene e Alberto si sarebbero separati in fretta in furia dopo la trasferta a Londra per i suddetti funerali. Qualcuno ha ipotizzato una nuova rottura tra i due consorti di Montecarlo, ma non sembra questo il motivo.

Anzi, ultimamente Alberto e Charlene sono stati immortalati nuovamente in pose affettuose e molto ravvicinate, a scacciare i tanti rumors riguardo un rapporto sentimentale ormai affievolito e fasullo.

Motivi di salute invece sarebbero dietro la ‘sparizione’ pubblica di Charlene. La principessa sarebbe rientrata immediatamente a Monaco per evitare eccessivo stress. Dopo i grossi problemi di salute dell’ultimo anno, in particolare l’infezione delicata alle orecchie, Charlene sta ancora recuperando con passi graduali e non può disimpegnarsi in troppe manifestazioni pubbliche.

Come dichiarato dai portavoce di Charlene: “È normale. Per tornare in salute deve seguire un ciclo di cure di quattro settimane con trattamenti psicoterapeutici e aggiustamenti di farmaci. Apparirà e sparirà nei prossimi mesi. Per recuperare, ha bisogno di tempo”.

Inoltre dopo i funerali di Elisabetta a Londra si è scoperto della positività al Covid della regina Margherita di Danimarca, la quale aveva diviso il pullman per giungere a Westminster proprio con Charlene ed Alberto. Possibile che, viste le condizioni di salute non ancora eccelse della principessa monegasca, quest’ultima abbia rincasato senza seguire Alberto negli USA per evitare ulteriori problemi o infezioni.