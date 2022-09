Anticipazioni Uomini e Donne, scatta il primo bacio: pubblico in fermento. La stagione del dating show è già entrata nel vivo

Sono bastate solo due settimane per far entrare nel vivo la stagione di Uomini e Donne, perché sembra che mai come quest’anno i tronisti siano decisi a farsi valere. Lo dimostrano anche le novità in arrivo dalle ultime registrazioni, puntate che vedremo nei prossimi giorni.

Come sempre è la pagina Instagram UominieDonneclassicoeover che ci illumina su quanto ci dobbiamo aspettare. Grandi novità nel Trono Classico perché le ultime anticipazioni di Uomini e Donne segnalano un certo fermento. Merito soprattutto dei due maschi, partiti alla grande. Nell’ultima esterno, già una svolta perché è scattato il primo bacio: quello che Federico Nicotera ha dato ad Alice. Ma anche Federico Dainese si è reso protagonista, con un feeling che cresce per Noemi e pare che l’abbozzo di conoscenza tra i due giovani stia procedendo bene.

E le troniste? Federica Aversano ha cominciato ad andare in esterna con un corteggiatore che sia chiama… Federico e la conoscenza continua. Niente da fare invece con Riccardo Guarnieri, l’affascinante protagonista del Trono Over: lei non è interessata e glie lo ha fatto capire definitivamente. Invece per Lavinia c’è Francesco e l’impressione è che il bacio possa scattare presto.

Anticipazioni Uomini e Donne, scatta il primo bacio: Ida continua ad uscire con Claudio

Meno emozionante per una volta il Trono Over che ha messo in vetrina i soliti noti. A cominciare da Ida Platano che sembrava essersi riavvicinata molto ad Alessandro Vicinanza ma intanto sta proseguendo la conoscenza di Claudio. Alessandro invece ha deciso di uscire di nuovo con Roberta. Non è andata bene soprattutto e tra i due è nata anche una discussione importante.

Gemma Galgani invece sta uscendo con un corteggiatore che si chiama Roberto e pare che la dama sia decisamente interessata. Ma la stagione è ancora molto lunga e la storica protagonista del dating show di Maria De Filippi ci ha abituato a cambiare spesso idea. Ecco perché il pubblico non si fida fino in fondo.