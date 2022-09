Anticipazioni Beautiful, notte di passione inaspettata: a Los Angeles si celebra un nuovo matrimonio

Nelle prossime puntate di Beautiful i telespettatori assisteranno ad una notte di passione ed un matrimonio a Los Angeles: tutte le anticipazioni

Nonostante la longevità e la difficoltà nel far scorrere una trama in maniera sempre fluida ed interessante, la soap opera americana continua ad essere ricca di colpi di scena cui i telespettatori assisteranno questa settimana.

Tutto ha inizio dalla richiesta di Eric di divorziare e da Ridge che prende atto della sua decisione, mentre Quinn e Carter continuano segretamente la loro storia. Successivamente, il Forrester finirà a colloquio proprio con Quinn la quale gli dirà che la storia con Carter è stata un errore, ma che non è l’unica ad aver colpe: se è vero che è stata lei a tradire, è pur vero che si è sentita particolarmente trascurata dalla persona che aveva al suo fianco.

Parallelamente, se c’è qualcuno che sta godendo del proprio rapporto, quelli sono Paris e Zende che stanno giovando di un’apparente serenità che presto potrebbe venire messa a dura prova.

Anticipazioni Beautiful, Steffy e Finn si sposano: Liam e Hope presi alla sprovvista

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda, come di consueto, su Canale 5 dal lunedì al sabato dalle 13,40, i telespettatori assisteranno ad un nuovo matrimonio. Finalmente Steffy conosce la famiglia di Finn, suo futuro marito. Contemporaneamente, Liam e Hope scoprono da Internet di questa celebrazione e si chiedono se anche loro saranno invitati a questo straordinario evento che porterà un po’ di gioia a Los Angeles tra i protagonisti della soap opera. Inaspettatamente, Steffy prende una decisione che lascia basiti i due: chiede ad Hope di essere la sua damigella d’onore. Liam e Hope sono al settimo cielo e hanno il desiderio di conoscere la famiglia di Finn, nel loro discorso si intromette Brooke che afferma di averla conosciuta e che non sono diversi dal dottore: un’ottima famiglia apprezzabile.

Nel frattempo, Eric senza Quinn sembra essere rinato: rende di più anche sul lavoro. Quest’ultima incontrerà nuovamente Carter con cui si concederà una notte di passione che non stupirà in alcun modo i telespettatori: è evidente la chimica tra i due.