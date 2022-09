“Al Bano è qui con la nuova fidanzata”: addio a Romina Power e Loredana Lecciso?

Al Bano si sarebbe presentato in uno studio televisivo insieme alla sua nuova fidanzata. Questo è il gossip che impazza da diversi giorni, dopo l’avvistamento del cantante pugliese all’Autodromo di Monza. Ecco cosa ha raccontato.

Al Bano ha ricordato che il primo incontro è avvenuto quando lui era solo un ragazzino. All’improvviso, per motivazioni che lui non è mai riuscito davvero a capire, la sua popolarità è esplosa. Firmò il suo primo contratto con la casa discografica EMI: nel suo primo album c’era anche la canzone Addio alla madre, con alcune strofe per un duetto femminile.

Fu proprio in quel momento che Al Bano si ricordò di quando gli capitò fra le mani per la prima volta il disco Come ti vorrei. La sua prima sensazione, ascoltando quella voce femminile stupenda, fu di riflettere come finalmente aveva trovato una cantante italiana che dosava la sua voce proprio “come andrebbe usata“.

Al Bano, ecco chi sarebbe la nuova fidanzata

Al Bano ha ricordato che Iva Zanicchi è stata la prima cantante italiana a fare blues, e forse una delle poche che poteva davvero permetterselo, avendo una voce così bella. Il cantante di Cellino San Marco ricorda anche il timore nel contattare l’Aquila di Ligonchio per il duetto in Addio alla madre: cosa gli avrebbe risposto quell’artista così famosa?

Al Bano rimase molto colpito dalla disponibilità di Iva Zanicchi, che accettò immediatamente. Da allora, i due artisti sono sempre rimasti in contatto, anche è capitato che per diversi anni non siano mai riusciti ad incontrarsi. Negli ultimi due mesi, però, i cantanti sono stati visti molte volte insieme, ed è nato il gossip sulla loro relazione.

Il fidanzamento che non sono riusciti a combinare: il retroscena

Al Bano ha voluto spiegare negli studi di Verissimo che i loro incontri, come quello all’Autodromo di Monza, sono davvero frutto della casualità. Quando la presentatrice Silvia Toffanin gli ha chiesto se avessero una relazione, Iva Zanicchi ha minacciato scherzosamente di lasciare gli studi Mediaset.

Sempre la Zanicchi ha poi aggiunto, facendo una gaffe: “Lui ha una moglie che è bellissima, io ho il mio Pippi. Se poi ti piace vecchia…“. L’Aquila di Ligonchio ha spiegato di aver anche provato a far fidanzare sua nipote Virginia con Albano Jr., ma lui era già impegnato. Iva aveva anche legato in modo speciale con la mamma di Al Bano, che mentre lui era in concerto in Spagna l’aveva invitata a pranzo.

Per vedere l’intervista integrale di Al Bano ed Iva Zanicchi a Verissimo, clicca qui.