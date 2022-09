WhatsApp, truffa spaventosa: non aprite questo messaggio. Si rischia veramente grosso con un semplice link davvero pericoloso

Il tutto è legato ad una semplice richiesta di back up delle chat. Una volta avviato il download suggerito si apre definitivamente il proprio account al phishing e siamo spacciati.

Farne a meno è ormai impossibile, così come sfuggire a possibili tentativi di truffe e spam. WhatsApp nel bene e nel male è ormai inserito nella nostra quotidianità e ci offre tutto ciò di cui abbiamo bisogno per rimanere collegati con il mondo. Sia a livello lavorativo che di tempo libero, molti dei nostri messaggi vengono veicolati dalla piattaforma di Mark Zuckerberg. Il problema, come detto, è cercare di non cadere in alcune trappole davvero pericolose. Gli hacker, ultimamente, sono soliti servirsi di brand ufficiali, nomi insospettabili e profili attendibili, per abbassare le difese dei malcapitati. La truffa che sta girando in queste ore è in realtà un phishing molto insidioso, innescato da un tentativo di download, ma andiamo con ordine.

Viene inviato un messaggio di posta elettronica agli utenti da un indirizzo mail falso, ma assimilabile al profilo ufficiale di WhatsApp. Nel testo si invitano gli users a scaricare il backup delle chat per non perderle.

WhatsApp, truffa spaventosa: l’ultimo phishing è legato ad una banale richiesta di back up

Sembrerebbe una semplice e banale operazione ma cela dietro di sé un tentativo di phishing bello e buono. In questo modo i criminali online si possono assicurare i nostri dati, procedendo poi alla creazione di altri profili per fini poco nobili. In più potrebbero accedere nei nostri account e toglierci anche i soldi della sim card o ancora peggio del conto corrente bancario. Il consiglio che viene dato in queste circostanze è sempre lo stesso: non cliccate per nessun motivo nei link presenti in queste mail, anzi se possibile cancellate immediatamente il messaggio senza nemmeno leggerlo.

WhatsApp in questo caso è la parte lesa, visto che gli hacker utilizzano il suo nome per fregare gli utenti. Il problema per quest’ultimi è capire che si tratta di un profilo fake che li sta contattando. Un aspetto da tenere in considerazione c’è e può aiutarci. La maggior parte delle email segnalate in questi giorni proviene da un indirizzo di posta elettronica che ha come dominio “whatsappweb.com“. Tutto ciò dovrebbe insospettirci perchè il dominio ufficiale della piattaforma è “whatsapp.com“. Attenti anche al modo in cui il messaggio viene scritto, a volte può contenere dei banali errori grammaticali.