Uomini e Donne, Gemma dice addio: lo ha confidato a Maria De Filippi

Potrebbe dire addio al programma Uomini e Donne Gemma Galgani, una delle presenze fisse ormai da parecchio tempo in TV

La nuova edizione di Uomini e Donne è incominciata nel segno della continuità. Soprattutto per quanto riguarda il Trono Over, che ha visto i consueti protagonisti ritrovarsi dopo la pausa estiva.

Tra questi spicca ovviamente Gemma Galgani, la dama torinese che da diversi anni fa presenza fissa nel salotto di Maria De Filippi. Una protagonista assoluta del format, visto che la 72enne non ha ancora trovato l’amore dopo tanti tentativi.

Prima dell’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne la stessa Gemma aveva rilasciato alcune dichiarazioni importanti, ovvero di voler concentrarsi solo sull’amore e sul futuro partner: “Sono disposta a qualsiasi sacrificio per trovare l’amore e la felicità, l’ho promesso a Maria”.

Gli indizi sono piuttosto chiari: Gemma Galgani può lasciare Uomini e Donne

Parole importanti per Gemma, che però sembra sempre più vicina ad una decisione definitiva. Ovvero quella di lasciare Uomini e Donne dopo tanti anni di partecipazione televisiva.

Quella appena cominciata potrebbe essere seriamente l’ultima stagione di Gemma nel salotto di Maria De Filippi. Alcuni rumors estivi avevano addirittura ipotizzato una rinuncia già quest’anno alla dama, che però si è ripresentata sorridente ed in pompa magna negli studi di Cinecittà per le nuove registrazioni.

Ma pare che Maria De Filippi sia stata informata dalla stessa Gemma di aver preso questa decisione. La donna cercherà di trovare in questi mesi un cavaliere idoneo alle sue aspettative sentimentali, di concentrarsi su questa ricerca ma di non continuare a lungo l’avventura televisiva, a prescindere dalla caccia al partner.

La nuova stagione di Uomini e Donne non è intanto cominciata bene per Gemma. La dama è stata “scaricata” dopo un solo appuntamento da Didier, ovvero l’agente immobiliare di Lugano che è giunto nel programma proprio per corteggiarla. Ma dopo il primo appuntamento, potenzialmente promettente, l’uomo ha deciso di non proseguire la conoscenza di Gemma e di tirarsi indietro.

La mancanza di un partner e la ricerca spasmodica ha forse reso Gemma meno interessante come partecipante di Uomini e Donne. Superata nell’attenzione e nei consensi dall’amica Ida Platano, vera ‘regina’ del Trono Over.