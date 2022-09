Sanremo, Amadeus non si ferma più: vuole la più amata dagli italiani

A Sanremo 2023 arriverà anche la più amata dagli italiani: questo è il gossip che sta circolando nelle ultime ore riguardo le conduttrici che affiancheranno Amadeus sul palco del Teatro Ariston.

Secondo il gossip, tre anni fa in Rai c’era chi avrebbe preferito avere Alessandro Cattelan al posto di Amadeus come direttore artistico e conduttore di Sanremo. Nonostante l’iniziale riluttanza, il presentatore è riuscito a rivoluzionare davvero la kermesse musicale, dove finalmente chi arriva alla vittoria si rivela il tormentone dell’edizione.

I dati che riguardano la direzione artistica di Amadeus a Sanremo sono da record. Nel 2020 lo share medio è del 55%; nel 2021, ovvero durante l’edizione senza pubblico, ha raggiunto il 46%. Nel 2022 si è infranto ogni record raggiungendo il 58%. Fra le tante novità portate da Amadeus, c’è sicuramente quella delle numerose co-conduttrici femminili.

Sanremo 2023, i nomi delle conduttrici: arriva anche lei?

Sorprendendo tutti, Amadeus ha deciso di rendere ufficiale prima dell’estate la presenza di Chiara Ferragni. La popolare influencer sarà fra le conduttrici femminili di Sanremo 2023. A lei è stata assegnata la prima e l’ultima serata del Festival. Come ha ammesso lo stesso Amadeus, erano un paio di anni che provava a convincerla ad accettare la sua proposta.

C’è anche un altro nome su cui Amadeus ha spiegato di lavorare da diverso tempo. Si tratta di una delle attrici più amate dagli italiani: Monica Bellucci. Nel 2022 il conduttore ha accennato al settimanale Oggi ad un problema con gli artisti francesi che aveva impedito di avere la protagonista di Malena sul palco dell’Ariston.

“Spero in un altra possibilità in futuro”: l’attrice si è auto-candidata?

Anche Monica Bellucci aveva confermato di essere molto dispiaciuta di non aver potuto partecipare a Sanremo 2020. In una nota pubblicata dalla Rai, l’attrice aveva spento ogni polemica riguardo incomprensioni sul suo compenso. Aveva augurato il meglio ad Amadeus, aggiungendo: “Spero in un’altra possibilità nel futuro“.

Amadeus, che ha lavorato due anni per convincere Chiara Ferragni, potrebbe aver fatto altrettanto anche per Monica Bellucci? Il settimanale Vero ne è sicuro. Mentre l’influencer ha concordato la presenza nella prima ed ultima puntata, l’attrice sarebbe la diva di una delle altre serate. Oltre a loro, anche Gianni Morandi è stato confermato co-conduttore.

Ecco un ulteriore gossip lanciato dal conduttore Amedeo Venza su Instagram: Gigi D’Alessio e LDA starebbero pensando di presentarsi insieme a Sanremo.

Ecco Sabrina Ferilli, durante Sanremo 2022, mentre spiega perchè non ha voluto fare un monologo come tutte le altre co-conduttrici: