Royal Family, nuova tempesta in arrivo: Harry e Meghan sganciano la bomba

Una nuova tempesta sta per abbattersi sulla Royal Family ed al centro ci sono ancora Harry e Meghan che non fanno star tranquilli i familiari

Non appena terminati i funerali della Regina Elisabetta, la Royal Family riprende la sua quotidianità con al capo Re Carlo III che dovrà fronteggiare la temuta coppia di duchi del Sussex che continuano a dare del filo da torcere.

A Buckingham Palace sta per abbattersi una nuova tempesta. L’idillio familiare del funerale della Regina Elisabetta sembra durare meno di quanto si pensava, perché Harry e Meghan sono nuovamente pronti a romperlo. L’indiscrezione arriva dal giornalista del Times Valentine Low, autore del libro Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown che uscirà tra pochi giorni, ad ottobre.

È proprio sul Times che sono stati pubblicati degli estratti del libro che prevedono grosse gatte da pelare per la Royal Family. In particolare, ci sono diverse testimonianze del personale di corte della Famiglia Reale che ha parlato di alcuni dissapori della famiglia con Meghan Markle. Che tra la duchessa e la Royal Family non corresse buon sangue era fatto noto, ma non tutti sanno i particolari del rapporto.

Meghan e Harry i dettagli del rapporto con la Royal Family

Re Carlo III si troverà di fronte ad un nuovo racconto spiattellato a tutti sulla sua stessa famiglia che porterà non pochi problemi. Grazie al Times, infatti, si conoscono alcuni estratti del libro che rivelano di una Meghan Markle spesso lamentosa nei confronti della Royal Family. In particolare, la duchessa del Sussex avrebbe mostrato più volte la sua insofferenza in alcuni impegni reali chiedendo di essere pagata per quello che ha fatto, sostenendo che fosse assurdo fare tutto gratuitamente.

In più, c’è un retroscena su quella che è l’attuale segretaria privata di Meghan e Harry, Samantha Cohen che è stata assistente segretaria privata della regina e che ha ricevuto perpetue discussioni proprio con la Royal Family.