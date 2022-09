“È finita in ospedale”, Adriana Volpe al centro dello spiacevole inconveniente: cos’è successo

Adriana Volpe si è trovata improvvisamente al centro di un ciclone: per lei uno spiacevole inconveniente che l’ha portata in ospedale

In questi giorni si è molto chiacchierato dell’ex opinionista del GF Vip che quest’anno non ha ritrovato la sua poltrona al contrario di Sonia Bruganelli. Nelle ultime ore, però, si è diffusa una notizia che la riguarda in primo piano.

È stato il gossiparo del web Amedeo Venza ad aver svelato tutto sul suo profilo Instagram dando anche i dettagli di quanto accaduto. Stando a quanto scritto, infatti, sembrerebbe che Adriana Volpe sia stata al centro di uno dei servizi di Scherzi a Parte, condotto da Enrico Papi. Circa una settimana fa, proprio il gossipparo aveva annunciato: “In una delle puntate che andranno in onda, ci sarà uno scherzo finito malissimo ad un personaggio molto discusso in queste ultime settimane! In questi giorni vi dirò di chi si tratta!”.

Scherzi a Parte ha fin qui riscosso grande successo e, come sempre, è riuscito a divertire il pubblico da casa che ha apprezzato gli scherzi fatti e gli ospiti vittima di Enrico Papi, dei complici e della produzione. Tuttavia, alcuni scherzi piacciono meno di altri e sembrerebbe essere proprio il caso di quello di Adriana Volpe.

Scherzi a Parte, Adriana Volpe finisce in ospedale vittima del programma

Dopo una settimana dalla bomba sganciata da Amedeo Venza, lo stesso è stato in grado di affermare chi è la vittima che è finita in ospedale. Adriana Volpe, infatti, nel corso dello scherzo pare abbia avuto necessità di recarsi per dovute cure non meglio specificate. A questo punto resta la curiosità di capire cos’è che ha causato la necessità dell’ex opinionista del GF Vip di correre in ospedale.

Nel frattempo è già noto che nella seconda puntata dell’appuntamento con il programma di Canale 5 ci saranno Lory Del Santo, Marcell Jacobs, Enzo Miccio, Jo Squillo e Richy Tognazzi con la complicità di Simona Izzo. La scorsa settimana, vittima dello scherzo in diretta è stata Katia Ricciarelli. Chi sarà la prossima vittima a passare tra le grinfie della temibile produzione?