È morta la protagonista di uno dei reality più famosi: aveva 28 anni. Notizia dolorosa per tutti, un decesso improvviso che stordisce

Non tutti i protagonisti dei reality passano alla storia e non tutti, quando escono dai programmi, hanno fortuna. Ma la morte a soli 28 anni di uno dei grandi protagonisti di un programma molto amato sta scuotendo tutti.

Domenica scorsa, anche se la notizia è stata confermata dalla famiglia solo nelle ultime ore, è scomparsa improvvisamente Cherry Valentine. Era stata protagonista della seconda stagione di Drag Race Uk, nel 2021, e si era fatta amare da tutto il pubblico che è rimasto sconvolto dalla notizia.

Il comunicato della famiglia purtroppo è chiaro: “È con la più straziante e profonda tristezza che informiamo che il nostro George – Cherry Valentine è tragicamente morto. Questo sarà uno shock profondo per la maggior parte delle persone e capiamo che non esiste un modo semplice per annunciarlo. Stiamo ancora elaborando la sua morte e le nostre vite non saranno più le stesse. Tutto ciò che chiediamo è il vostro rispetto e le vostre preghiere in questo momento. Ti amiamo Georgie”.

Georgie Ward era cresciuto a Darlington, nella contea di Durham, e da anni lavorava come infermiere specializzate nella salute mentale, prima di cominciare la sua carriera da drag. La svolta, all’inizio del 2021 quando era stato scelto per la seconda serie della RuPaul’s Drag Race UK, Inoltre era stato anche protagonista del documentario BBC Cherry Valentine: Gypsy Queen and Proud.

Intervistato per il lancio di Drag Race UK nel gennaio 2021, aveva spiegato di essere stato introdotto alla scena drag quando era uno studente alla Lancaster University.

“Sono uscito a Manchester per un paio di serate fuori e ho pensato subito: ‘Questo è quello che voglio fare‘. Ed è allora che è nata Cherry”.

Dopo la notizia della morte di Ward, Fiona Campbell che lavora a BBC Three (rete che aveva trasmesso la RuPaul’s Drag Race UK) ha espresso tutto il suo dolore: “Siamo scioccati e con il cuore spezzato dopo aver appreso la notizia della morte di George. Era uno dei favoriti dai fan e una fonte di ispirazione per tanti, è stato un privilegio aver lavorato con lui”.

Da quest’anno il reality è arrivato anche nel nostro Paese, sulla piattaforma streaming Discovery+ e su Real Time. La prima edizione di Drag Race Italia, ispirata a quella originale, è stata condotta dalla drag queen italiana Priscilla, dall’attrice Chiara Francini e da Tommaso Zorzi, vincitore del GF Vip 5. A vincere era stata Elektra Bionic.