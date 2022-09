Meteo, arrivano piogge abbondanti: allerta gialla su sei regioni. Netto cambiamento delle condizioni a partire dal Nord

Ormai ci siamo, perché lo stiamo annunciando da giorni e il cambio del meteo in Italia da oggi diventerà una realtà. Dimentichiamoci il caldo e le temperature anche sopra la norma stagionale, sta per arrivare un anticipo di inverno con precipitazioni abbondanti e rischi seri per la popolazione.

Non lo diciamo noi, ma il Dipartimento della Protezione Civile che ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. La valutazione è quella di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico, idraulico e rischio temporali su sei regioni. Sono Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna Marche e Umbria.

Come recita il bollettino della Protezione Civile, le precipitazioni oggi saranno “da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria di Levante, Emilia-Romagna”. Ma anche sui settori meridionali del Veneto, Toscana, settori settentrionali di Umbria e Marche, “con quantitativi cumulati da moderati ad elevati, fino a localmente molto elevati su Toscana centro-settentrionale ed Appennino emiliano”. Inoltre saranno da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, su restanti zone di Nord, Umbria e Marche, e sui settori settentrionali di Lazio e Sardegna.

Meteo, arrivano piogge abbondanti: allerta gialla in diverse regioni ma il Sud si salva

La perturbazione numero 7 di settembre comincerà a far sentire i suoi effetti fin dalla prima mattina sui rilievi di Nordovest per poi allargarsi anche alle altre regioni nel corso della giornata, E questa condizione di instabilità potrebbe andare avanti almeno sino a martedì prossimo, 27 settembre.

Nel dettaglio, al Nord situazione critica soprattutto su Piemonte Meridionale (tra Cuneo e Alessandria) e tutta la Liguria. Sono attese precipitazioni sempre più abbondanti e molto forti, anche con locali grandinate e rischio di alluvioni. Temperature in calo, tra i 14° di Aosta e i 21° di Venezia.

Sul Centro e in Sardegna la perturbazione atlantica si farà sentore nel corso del pomeriggio su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Intense precipitazioni temporalesche e nubifragi con valori massimi compresi tra i 19° di L’Aquila e i 26° di Cagliari.

Al Sud invece resiste per ora l’alta pressione che porterà ancora caldo e sol, tranne qualche isolato temporale in Sicilia. Valori massimi tra i 19° di Potenza e i 25 di Napoli e Bari.