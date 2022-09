Incidente in diretta per Carmen Russo: restano tutti senza parole – VIDEO

Incidente in diretta per Carmen Russo: il risultato è esilarante. La nota ballerina e attrice è stata protagonista del pomeriggio di Rai 2

Bella Mà, il nuovo programma tv di Pierluigi Diaco, ha visto subito in prima linea la Russo che purtroppo ha dovuto fare i conti con un piccolo problema mentre si improvvisava in un Tuca Tuca.

Il pomeriggio di Rai 2 ha visto un riassetto del palinsesto, con l’arrivo del programma ideato e condotto da Pierluigi Diaco, Bella Mà, che ha preso il posto di Detto Fatto. Il format si pone l’obiettivo di confrontare due generazioni, apparentemente molto distanti tra loro, ma accomunate dall’uso dei social network e da un certo tipo di linguaggi contemporanei. I protagonisti sono 20 concorrenti e 30 opinionisti, equamente divisi tra gruppo Z (18-25 anni) e i Boomer (55-90 anni). Alla base di ogni puntata un esponente dei Z e un Boomer si sfidano in tre round. Il primo è un quiz culturale che prevede tre test, ovvero indovinare l’identità di un personaggio famoso, un fatto storico e una parola della lingua italiana. Il secondo si basa sulla realizzazione di un reel di presentazione dell’ospite del giorno (un personaggio di riferimento del mondo Boomer o Z). Mentre il terzo è un video di introduzione del tema di attualità che viene preso in esame nel focus in studio.

Incidente per Carmen Russo: caduta in diretta mentre ballava il Tuca Tuca – VIDEO

Come detto nella puntata di ieri pomeriggio al centro della scena c’era Carmen Russo, che si è resa subito protagonista di un siparietto piuttosto divertente. La nota attrice e ballerina e il conduttore si sono improvvisati in un Tuca Tuca al centro dello studio. L’unico problema è che Pierluigi Diaco non è riuscita a tenerla, facendola finire dritta per terra. Il successo coreografico, portato in auge dalla grande Raffaella Carrà, ha messo a dura prova la coppia improvvisata. Tra l’altro proprio il marito della Russo, Enzo Paolo Turchi, era il partner della Carrà nel noto ballo. Di tutt’altra dimestichezza è apparso Diaco, piuttosto impacciato con le mosse di danza. Il tutto si è concluso con una semplice caduta, senza conseguenze, e una grassa risata da parte di Carmen.

Le scuse del conduttore sono immediatamente arrivate, circondate dall’ilarità generale e da un siparietto molto apprezzato anche dal pubblico. Il video (guarda sopra) mostra bene la scena e il “disastro” di Pierluigi Diaco. Al di là delle performance nel Tuca Tuca, se consideriamo solo il tema ascolti, il programma non ha ancora ingranato nel modo giusto, facendo segnare numeri non eccezionali (3% di share e 270.000 telespettatori medi).