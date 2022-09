Il Paradiso delle Signore, la protagonista si sposa! Stupore per il testimone di nozze

Fiori d’arancio per l’attrice de Il Paradiso delle Signore, ma soprattutto grande sorpresa per chi ha scelto come testimone di nozze

Il cast de Il Paradiso delle Signore è sempre stato nutrito, ricco di personaggi intriganti e di bravissimi interpreti. Alcuni di loro sono usciti dal set, visto che siamo giunti alla settima stagione ed i cambi di sceneggiature e scelte storiografiche sono all’ordine del giorno.

Proprio in tema Il Paradiso delle Signore arriva una notizia molto bella, che riguarda la sfera privata di una delle protagoniste della soap opera. Vale a dire Enrica Pintore, colei che ha interpretato la capo-commessa Clelia Callegaris.

La bella attrice, che ha recitato ne Il Paradiso delle Signore dalla terza alla quinta stagione, è infatti convolata a nozze. Fiori d’arancio per la Pintore, che ieri venerdì 23 settembre ha sposato il suo fidanzato nella cornice di Villa Livia, sull’Appia Antica a Roma.

La Clelia de Il Paradiso delle Signore si è sposata: ha scelto un collega come testimone

Una bellissima festa, ricca di amore, gioia e divertimento quella testimoniata da Enrica Pintore e dai suoi ospiti nella serata di ieri. Il novello sposo è lo storico fidanzato dell’attrice, ovvero Daniele Moretti Costanzi, imprenditore attivo nel mondo del turismo.

La vera sorpresa delle nozze è però stata rappresentata dalla scelta del testimone di Enrica Pintore. La Clelia de Il Paradiso delle Signore si è ritrovata come testimone (di suo marito Daniele) un partner della fiction, a lei molto legato.

Ovvero l’attore Giorgio Lupano, colui che ha interpretato Luciano Cattaneo ne Il Paradiso delle Signore. La particolarità è che Lupano e la Pintore nella serie Rai interpretavano due amanti, protagonisti di una storia travagliata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio (@giorgiolupano)

Gli amanti del ‘Paradiso’ ricorderanno come Luciano, già precedentemente sposato, si innamorò di Clelia. Ma visto che negli anni ’60 vigeva il reato di concubinato, i due amanti dovettero fuggire lontano da Milano per consumare la loro storia d’amore.

Nella vita reale invece Lupano e la Pintore sono molto amici, vista anche la conoscenza comune con il neo-marito dell’attrice sui social spuntano le foto dei due ex compagni di lavoro durante la festa di nozze.