Il paradiso delle signore, notiza bomba: arriva il protagonista di Un medico in famiglia

È stato svelato il nome del nuovo protagonista de Il paradiso delle signore: è un amatissimo personaggio di Un medico in famiglia e di tante altre fiction Rai. Ecco di chi si tratta e cosa succederà al suo personaggio secondo le anticipazioni.

Giorno dopo giorno cominciano ad emergere ulteriori anticipazioni riguardo le trame di questa stagione de Il paradiso delle signore. I nuovi ingressi nel cast regaleranno numerosi colpi di scena. È emerso infatti che Vittorio Conti, dopo tanto tempo, tornerà infatti ad innamorarsi di nuovo di una persona con cui lavorerà ogni giorno.

Matilde Frigerio di Sant’Erasmo, anche se all’inizio avrà qualche differenza di vedute con Vittorio Conti, alla fine ricambierà i suoi sentimenti. La relazione sembra però destinata a rimanere clandestina, dal momento che entrambi risultano ufficialmente impegnati. Il marito di Matilde, in particolare, si prefigura come un personaggio molto particolare.

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di ottobre

L’avvocato Tancredi di Sant’Erasmo promette di portare parecchio scompiglio nelle trame de Il paradiso delle signore. Ha dei dissapori con il fratello minore Marco, di cui le motivazioni al momento rimangono oscure. Allo stesso tempo, il nuovo ingresso si presenterà come una persona molto tradizionale.

Per questo motivo, si troverà sempre più in conflitto con Matilde Frigerio di Sant’Erasmo. La moglie di Tancredi, infatti, si sente una donna emancipata e segue con interesse il femminismo. Da quanto è trapelato, la donna ha anche una fabbrica di mobili in cui è scoppiato un incendio che ha ferito l’avvocato, che da allora deve usare il bastone.

Ecco il nome del nuovo protagonista de Il paradiso delle signore che arriva dal cast di Un medico in famiglia

Fino ad ora l’identità di Tancredi di Sant’Erasmo era rimasta misteriosa, così come quella di altri nuovi volti che sono entrati a far parte de Il paradiso delle signore. La nostra Tv ha rivelato che l’avvocato sarà interpretato da un amatissimo protagonista di Un medico in famiglia, Distretto di polizia, Cenerentola e Leonardo.

Sarà dunque Flavio Parenti, ovvero il giovane chirurgo Lorenzo Martini di Un medico in famiglia, a vestire i panni di Tancredi. L’avvocato molto probabilmente si scontrerà con Vittorio Conti in più occasioni, non tanto per motivi professionali ma personali: inizierà a capire che la moglie è sempre più lontana da lui?

Scorrendo le foto qui sotto si può leggere la prima intervista di Chiara Baschetti dopo aver accettato il ruolo di Matilde Frigerio di Sant’Erasmo ne Il paradiso delle signore: