Il cinema piange per la grande perdita: addio all’attrice premio Oscar

Lutto nel mondo del cinema: la longeva attrice, che ha vinto anche un Oscar in carriera, ci ha lasciati proprio nella giornata di ieri

Un altro lutto da registrare nel mondo del cinema e dello spettacolo internazionale. Nella giornata di ieri è venuta a mancare un’importante interprete del grande schermo, in particolare nello scorso secolo.

L’attrice che è scomparsa ieri è Louise Fletcher. Un nome che certamente dirà molto agli appassionati di cinema, in particolare quello americano. La donna ha spirato a 88 anni, dopo una lunghissima e brillante carriera.

Louise Fletcher, all’anagrafe Estelle Louise Fletcher, era nata nel 1934 in Alabama. Ha partecipato a diversi progetti cinematografici e televisivi negli USA, con tante candidature per premi eccellenti.

Addio a Louise Fletcher: è stata premio Oscar per Qualcuno volò sul nido del cuculo

Louise Fletcher è nota in particolare per un film che ha impreziosito la sua lunga carriera. Ha partecipato al noto film drammatico Qualcuno volò sul nido del cuculo, pellicola di Milos Forman del 1975.

In quella occasione la Fletcher recitò al fianco del grande Jack Nicholson, interpretando la temibile infermiera Mildred Ratched all’interno del manicomio dove si svolge la vicenda. Grazie alla sua grande prova d’attrice, fu persino premiata con il Premio Oscar nel 1976 per la migliore attrice protagonista.

Non solo questo grande film però nella carriera di Louise Fletcher. La interprete statunitense ha preso parte a pellicole di grande interesse come L’esorcista II – L’eretico (1977) di John Boorman, Invaders (1986) di Tobe Hooper, Blue Steel – Bersaglio mortale (1989) di Kathryn Bigelow e I protagonisti (1992) di Robert Altman.

Anche in TV la Fletcher ha avuto le sue ottime soddisfazioni. Dal 1993 al 1999 apparve in 14 episodi di Star Trek: Deep Space Nine, terza serie televisiva live-action del franchise di fantascienza Star Trek, nel ruolo di Winn Adami, una “Vedek”, leader religioso Bajoriano.

Una particolarità: Louise Fletcher era figlia di una coppia di non udenti. Infatti il padre Robert e la madre Estelle erano entrambi sordomuti, mentre fu una sua zia ad insegnarle a parlare. Nel giorno della premiazione dell’Oscar nel 1976 la Fletcher ringraziò pubblicamente i genitori nel linguaggio dei segni.