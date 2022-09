GF Vip 7, intrigo sentimentale nella Casa: è caos! Il concorrente vuole abbandonare

Primi intrighi sentimentali e malumori all’interno della casa del GF Vip 7. Protagonisti due concorrenti che fanno molto discutere

Neanche una settimana dall’inizio del Grande Fratello Vip 7, condotto come al solito da Alfonso Signorini. Ma già in questi giorni stanno scaturendo le prime divergenze e questioni delicate.

Nella giornata di ieri infatti è andato in scena un vero e proprio caos sentimentale. Con due protagonisti d’eccezione: l’ex tronista Luca Salatino ed il transgender Elenoire Ferruzzi. Due personaggi agli antipodi che hanno subito legato, arrivando però a particolari problematiche.

Il primo vero intrigo del GF Vip 7 riguarda dunque questi due concorrenti. Luca ed Elenoire si sono stuzzicati, tra scherzi, ironie e battute. Ma la reazione dell’icona del mondo LGBTQ+ non è quella che gli altri inquilini si aspettavano…

Elenoire Ferruzzi sicura: Luca Salatino è pazzo di lei, ma l’ex tronista è in crisi

In pratica pare che la Ferruzzi avrebbe frainteso, o dato un’interpretazione tutta sua, ai giochi di Luca Salatino. Il ragazzo romano avrebbe scherzato negli ultimi giorni con la showgirl venendo però travisato.

Elenoire Ferruzzi avrebbe confidato ad alcuni interlocutori di essere sicura del feeling sentimentale con Luca: “Lui non piange perché gli manca la fidanzata. Piange perché mi ha ferito, ma non lo dirà mai. Innamorato di Soraia? Ma dai, non ci credo io. Non vedo questo. Vedo un ragazzo con tanto dolore dentro, che è una cosa diversa. Sicuramente ci tiene, ma non è quella roba lì”.

Dunque secondo la Ferruzzi, le lacrime recenti di Luca Salatino sarebbero per i sentimenti che prova per lei. Niente a che vedere con la mancanza per Soraia Allam, la corteggiatrice scelta al termine di Uomini e Donne come partner futura.

Da una parte Elenoire che pensa di essere già nel cuore di Salatino, dall’altra lo stesso ex tronista che è in netta crisi. Infatti il bel Luca ha rivelato nelle scorse ore di soffrire le sue mancanze sentimentali e di non sentirsi a proprio agio: “Sono 5 giorni che piango. Chiederò di uscire. In questo momento ho una mancanza. Non vedo la mia ragazza da dieci giorni, sto male. Ho anche mia madre che non sta bene, qua è tutto amplificato”. Già al capolinea l’avventura al GF Vip 7 per Luca?