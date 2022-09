Finti regali e recensioni positive: la super-truffa su Amazon che vi può rovinare

Torna una truffa già piuttosto nota, che si lega alle proposte del colosso delle spedizioni Amazon con delle proposte molto fuorvianti

Da quando il web è diventato parte integrante delle nostre vite e riusciamo a fare qualsiasi tipo di operazione con pochi semplici click, sono aumentate automaticamente anche le truffe on-line.

Gli hacker, ovvero coloro che si destreggiano alla grande nei linguaggi informatici per ottenerne benefici illegalmente, hanno utilizzato spesso adescamenti fuorvianti, basandosi su esche note. Come per esempio l’azienda Amazon, leader negli acquisti e nelle spedizioni on-line.

In questi giorni si segnala il grande ma indisponente ritorno di una nota truffa. Un messaggio pubblicato dagli hacker che rischia di far perdere denaro e sicurezze agli utenti, ai malcapitati che cadono nell’estorsione nascosa.

Come agisce la truffa targata Amazon: link e sondaggi da evitare a tutti i costi

La truffa su Amazon inizia con un link nascosto, tinyurl5.ru (finta versione del noto servizio per accorciare i link) che ci arriva tramite qualche nostro contatto WhatsApp. Il messaggio arriverà da una persona che conosciamo, già precedentemente hackerata inconsapevolmente.

Il link porta ad un messaggio fake del genere: “Salve, siamo lieti di annunciare che regaleremo 10.000 prodotti non più vendibili perché restituiti dai nostri clienti. Rispondete a questo breve quiz, trovate il premio nascosto e vincete gratuitamente un fantastico regalo esclusivo!“.

In questo caso scatterà una sorta di quiz, in cui l’utente è invitato prima a cliccare su un pacco per scovare i regali Amazon nascosti (ma ovviamente fake). Poi viene richiesto di inviare il messaggio ricevuto ad altri 5 contatti Whatsapp.

Qui intervengono anche delle recensioni fittizie riguardo questo servizio truffaldino. Opinioni molto positive, scritte in un italiano impeccabile atte a far apparire il tutto come decisamente realistico ed abbordabile. La volontà è quella di creare fiducia nell’utente truffato e far sì che agisca secondo i dettami degli hacker.

Cliccando sul link e sfruttando il giochino on-line, il malcapitato in pratica concederà agli hacker di accedere ad informazioni riservate dell’utente, in particolare ai dati sensibili presenti nel proprio PC o smartphone. Un’operazione di phishing ben architettata, che va evitata con un consiglio: i domini ed i link che terminano con .ru sono stranieri e mai realmente legati ad aziende importanti come Amazon.