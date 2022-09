Domenica In, l’erede di Mara Venier è pronta: è già un volto celebre in Rai

Prima o poi Mara Venier dovrà lasciare il testimone e l’erede è già pronta per prendere le redini di Domenica In

Chi raccoglierà la domenica pomeriggio di Rai Uno? Indubbiamente il peso è enorme e per farlo c’è bisogno di qualcuno veramente pronto a reggere l’eredità della conduttrice amatissima dal suo pubblico.

La conduttrice Rai, Mara Venier prima o poi lascerà la conduzione di Domenica In e si spera più poi che prima visto e considerato il seguito che ha. Anche dai vertici sperano che questo tipo di addio arrivi quanto più tardi possibile perché, nonostante la concorrenza di Maria De Filippi durante l’anno su Canale 5 con il suo miglior programma -ed anche quello più seguito- riesce sempre a tener botta in termini d’ascolti.

Oltremodo, negli anni la conduttrice veneta ha anche avuto altri speciali durante l’anno, a partire da quello al termine del Festival di Sanremo che ospita tutti i gareggianti della kermesse, fino all’ultima novità del programma proposto in prima serata che ha raccolto un sacco d’ascolti. Inoltre, negli anni Mara Venier ha raccolto una serie di personaggi del mondo dello spettacolo e non solo che si sono particolarmente affezionati alla sua persona.

Eleonora Daniele è pronta: sarà lei a sostituire Mara Venier

Eleonora Daniele è abituata a stare di fronte la telecamera di Rai Uno e con il suo programma Storie Italiane ha convinto il pubblico. Anche la conduttrice ha un gran seguito alle spalle regalando grosse soddisfazioni ai vertici che starebbero pensando a lei come erede di Mara Venier. Stando a quanto rivelato da NuovoTV, infatti, in Rai stanno già pensando a quello che sarà il futuro post-Venier di Domenica In. Un programma di un peso molto importante che vedrà ancora una battaglia con Maria De Filippi che notoriamente strappa grandi record la domenica pomeriggio.

Mara Venier, per altro, è molto legata a Eleonora Daniele su cui, tempo fa, disse: “Quando la guardo negli occhi so che mi posso fidare perché lei, come me, ha vissuto momenti davvero molto difficili”. Non c’è dubbio che l’addio della conduttrice veneta sarà amaro, ma colei che subentra non deluderà le aspettative dei telespettatori.