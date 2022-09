Bonus bollette da 600 euro, come funziona e chi ne ha diritto. Nuovo sostengo da parte del governo per molte famiglie di italiani

C’è un incubo che si sta materializzando per molte famiglie italiane. Perché già nelle ultime settimane le bollette di luce e gas hanno cominciato a presentare un conto salatissimo ma non è nulla rispetto a quello che ci aspetta in autunno e ancora di più in inverno. Per questo il Bonus bollette da 600 euro sa di ossigeno.

Sarà uno degli ultimi provvedimenti presi dal governo Draghi per sostenere l’economia delle famiglie italiane. La forma scelta non è quello del classico bonus sul conto dei destinatari ma piuttosto di un benefit aziendale. Ma partiamo dall’inizio per spiegare tutto: sarà un contributo di 600 euro destinato esclusivamente a pagare le bollette di acqua, luce e gas.

E rientrerà nei benefici che rientrano nel welfare aziendale, cioé quei bonus che le aziende distribuiscono ai loro dipendenti sotto forma di beni e servizi. Fino ad oggi la soglia era di poco superiore ai 250 euro (precisamente 258,23), ma nel decreto Aiuti bis la soglia dell’esenzione è stata innalzata a 600 euro.

Bonus bollette da 600 euro, cosa doevono fare le aziende per distribuirlo

Tra i benefici erogati dalle aziende per il 2022, quindi, il governo ha previsto anche la possibilità per le aziende di aiutare i loro dipendenti a pagare le bollette di luce, gas e acqua. Le aziende, quindi, saranno libere di inserire tra i loro benefit anche la possibilità per i dipendenti di pagare direttamente le utenze o farsele rimborsare.

Il decreto Aiuti bis è già stato convertito in legge dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e quindi ogni datore di lavoro può approfittarne. Stiamo parlando di soldi interamente deducibili per le aziende mentre per il lavoratore diventeranno somme nette, senza quindi contribuzioni né prelievi fiscali.

Attenzione però, perché c’è un’altra buona notizia per tutti i lavoratori italiani che saranno compresi in questa forma di sostegno. Il Bonus bollette da 600 euro andrà ad aggiungersi e non a sostituire il Bonus carburante da 200 euro che da qualche tempo le aziende possono distribuire ai loro dipendenti. Quindi il contributo può essere sommato senza problemi.