Ballando Con Le Stelle, salta la partecipazione: c’entra Gabriel Garko

Avrebbe voluto prendere parte al cast di Ballando Con Le Stelle di quest’anno, ma il rifiuto avrebbe una motivazione alquanto particolare. Tutta la confessione in diretta su Canale 5 che ha lasciato incredulo il pubblico.

Avrebbe voluto ballare su Rai Uno e invece non sarà questo l’anno della sua occasione perché pare sia stata esclusa. A raccontare quanto accaduto nel salotto del sabato pomeriggio di Silvia Toffanin, a Verissimo, è Eva Robin’s che ha confessato il desiderio di partecipare a Ballando Con Le Stelle. A detta dell’attrice transgender, infatti, Milly Carlucci ed il suo staff l’avrebbero esclusa dalla partecipazione al programma per un motivo molto particolare.

Eva Robin’s è indubbiamente un’icona per la comunità LGBTQI+ e la sua presenza in TV sarebbe stata sicuramente apprezzata, ma a quanto pare le sono state tarpate le ali. A malincuore, la diretta interessata l’ha raccontato in diretta in compagnia di Silvia Toffanin su Canale 5.

Eva Robin’s esclusa da Ballando Con Le Stelle a “causa” di Gabriel Garko

Prima di passare tra le grinfie di Silvia Toffanin per ripercorrere il suo vissuto, Eva Robin’s ha parlato con Nuovo Magazin in un’intervista in cui ha parlato proprio della possibilità di partecipare al dance show di Milly Carlucci: “Ogni fetta di pubblico deve avere il proprio concorrente di riferimento. Iva Zanicchi funziona per gli spettatori in là con gli anni, e la quota gender l’ha trovata in un altro personaggio: Gabriel Garko, che è gay”.

Tuttavia, Eva Robin’s ha anche ammesso che la questione inizialmente l’ha fatta rimanere male, ma che ha colto l’occasione per tornare a fare qualcosa che tanto le piace. In particolare, ha confermato: “All’inizio ero dispiaciuta, ma poi mi sono sentita sollevata perché le gogne mediatiche mi terrorizzano. Così posso tornare in teatro con Le Troiane”. Per ora, l’icona LGBTQI+ non sarà in TV, ma sarà ancora possibile seguirla nella sua passione teatrale, in attesa che, un giorno, realizzi il suo desiderio di danzare in TV su Rai Uno per Milly Carlucci.