Amici, addio alla ballerina: “Devo tutto ad Alessandra Celentano”

Dopo aver conquistato il pubblico di Amici, che si è affezionata a lei soprattutto per la sua tecnica, la ballerina ha deciso di dare il suo addio definitivo: ecco cosa andrà a fare nei prossimi mesi.

La ballerina si è accorta subito dell’enorme differenza che c’è fra la televisione ed il teatro. Nel piccolo schermo conta di più il personaggio che ti costruisci o che sei veramente. Sui grandi palcoscenici, invece, puoi trovarti davanti un pubblico esigente che oltre al tuo nome vuole anche vedere una performance di alto livello.

Carola Puddu ha confermato che durante l’esperienza ad Amici dello scorso anno non ha potuto usare nessuno strumento di comunicazione. Sentiva di vivere sospesa, in una bolla, senza rendersi pienamente conto di quello che stava succedendo fuori dagli studi Mediaset. Era però cosciente che ci fossero milioni di spettatori, e questo le creava molta ansia.

Amici, l’addio della ballerina: cosa farà nei prossimi mesi

Carola Puddu era data come probabile vincitrice da moltissimi spettatori di Amici. Anche per questo motivo, la sua eliminazione è arrivata come una vera e propria doccia fredda. La ballerina, invece, sembra aver accolto la sua uscita dal programma come una di quelle cose che capitano nella vita: al centro di tutto per lei c’è sempre stata solo la danza.

Carola ha ricordato con AdnKronos quando, a seguito di alcuni problemi fisici, decise di lasciare tutto e di andare in Canada. Per lei è stato un modo per ricominciare da capo con il ballo. La sua esperienza ad Amci sicuramente le è servita per dare un’ulteriore spinta alla sua carriera nella danza classica, che ora è davvero pronta a decollare.

Carola Puddu protagonista di Romeo e Giulietta: tutti i dettagli

L’amatissima ballerina di danza classica di Amici 21 ha dato il suo addio definitivo alla trasmissione di Maria De Filippi. Le è stato proposto il ruolo di protagonista in Romeo e Giulietta, che porterà sul palco insieme al Balletto di Roma. Di sicuro saprà gestire l’ansia da prestazione, come ha imparato durante la trasmissione Mediaset.

La ballerina non ha parole per ringraziare quanto la sua professoressa di Amici ha fatto per lei: “Devo tutto ad Alessandra Celentano. Un’insegnante schietta, leale, un maestro raro“. In Romeo e Giulietta, Carola Puddu sarà affiancata dal collega Paolo Bonaglia. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Olimpico di Roma dal 4 al 9 ottobre.

Ecco alcuni dei momenti salienti della presenza di Carola Puddu ad Amici 21: