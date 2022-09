Amici 22, scintille tra Arisa e Zerbi: incredibile quanto accaduto. I due insegnanti hanno avuto un duro botta e risposta

Al centro del contendere una valutazione davvero dura data all’allievo Andre. Secondo la cantante non è stato rispettoso dargli un misero uno. La risposta del collega non si è fatta attendere.

Sono stati momenti davvero incandescenti quelli vissuti durante il daytime di venerdì 23 settembre di Amici 22. Il format condotto da Maria De Filippi ha visto come protagonisti due insegnanti e un alunno. Si tratta di Arisa, Rudy Zerbi e Andre (Andrea Mandelli). Il cantante guidato da Rosalba Pippa, ha dovuto fare i conti con dei commenti piuttosto duri da parte dell’altro prof musicale.

Secondo Zerbi Andre avrebbe ecceduto in “belati” durante la performance. Per questo, lui e altri insegnanti, hanno avuto la chance di mettere il veto sull’entrata del concorrente, oltre a dare un voto alla sua performance. Come rivelato nella puntata di oggi il voto, che era rimasto segreto fino a questa puntata, è stato davvero umiliante per Andre. Il ragazzo ha confessato ad Arisa di aver ricevuto un “1” da Rudy Zerbi.

Amici 22, scintille tra Arisa e Rudy Zerbi: il voto rifilato ad Andre ha mandato su tutte le furie la cantante

Quando la nota cantante l’è venuta a sapere ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto il giro del web.

“Non ti preoccupare che non sa contare di più“, ha detto Rosalba Pippa, aggiungendo poi ironicamente: “Ci piace anche belare a noi, non ti preoccupare“.

Oltre a questo episodio, la fascia quotidiana di Amici 22 ha mostrato ai telespettatori anche un’interessante rivelazione su Andrea Mandelli. Il cantante, molto schifo fino a questo punto, si è lasciato andare raccontando ai suoi compagni un’avventura dolorosa del suo passato. All’età di 10 anni venne adottato in Ucraina e dovette superare momenti non troppo semplici.

“Ritengo di essere fortunato, con la musica ma anche con la vita. A 10 anni generalmente non ti adottano, perché sei già grande anzi è raro che ti adottino a 10 anni. Sono arrivate queste due persone sconosciute che adesso si chiamano mamma e papà e dicono di volermi portare via. Io nemmeno sapevo cosa significasse mamma e papà. Sono venuti in Ucraina, ci hanno messo 5 anni a completare il processo di adozione”. Per fortuna tuto si è concluso nel migliore dei modi.