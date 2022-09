Wanda Nara conferma tutto, annuncio shock: “Voglio che lo sappiate da me”. Questa volta nessuno può tornare indietro, fan gelati

Per una volta i media argentini avevano ragione, almeno nella sostanza dei fatti: Wanda Nara e Mauro Icardi si separano, ormai non ci sono più margini per una riconciliazione. E non è solo un’indiscrezione, la solita bomba scandalistica perché a confermare tutto arrivano le parole dell’imprenditrice.

Un breve post su Instagram, sfondo nero e solo testo senza foto o emoticon a corredarlo. Ma parole chiarissime: “È molto doloroso per me vivere questo momento, ma data la mia esposizione con la situazione che sta trascendendo e le speculazioni dei media voglio che lo sappiate da me. Non ho nulla in più da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettaglio su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli”.

Così dopo otto anni di matrimonio, e due figlie (i primi tre maschi erano nati dalle nozze con l’altro connazionale e calciatore Maxi Lopez), la storia d’amore tra Mauro e Wanda è al capolinea. Non sappiamo quanto abbia inciso la scappatella dello scorso novembre con Eugenia ‘China’ Suarez, ma sappiamo che tutto adesso è rotto in maniera irrimediabile.

Wanda Nara conferma tutto, annuncio shock: le ultime parole di Icardi prima dell’addio

Eppure solo qualche ora prima Icardi, alla domanda di un tifoso su Instagram, aveva ancora una volta smentito con forza le voci su una separazione dalla moglie: “Come già mille volte mi è stato chiesto, chiariamolo definitivamente. No, non siamo separati. Sta finendo questo impegno lavorativo che ha preso in Argentina e tra pochi giorni la ritroveremo a casa, a me e ai bambini manca molto. I programmi di gossip vendono bugie su due personaggi pubblici come noi. Ma ci siamo più che abituati e a volte ci piace giocare con tante sciocchezze che loro inventano. Ti amo, Wanda Nara”.

Magicamente, quel post è sparito perché non era più possibile tenerlo. Ma ora cosa succederà? Secondo il programma ‘Socios del espectaculo’ Wanda avrebbe già un nuovo interesse che si chiama L-Gante. Un cantante molto noto in patria anche se qui non lo conosce quasi nessuno che negli ultimi tempo è davvero troppo vicino alla Nara.

Come ha spiegato la trasmissione, ormai tra Wanda e il marito c’è solo un rapporto professionale perché “lei si sta avvicinando a qualcuno che conosce da molto tempo, L-Gante. Si seguono sui social network e si stanno avvicinando sempre più giorno dopo giorno. Condividono una profonda amicizia… Qualche settimana fa hanno preso parte alla stessa festa. Non c’è stato nulla di scandaloso pubblicamente ma la loro complicità ha attirato l’attenzione, c’erano molte persone a quel party. Stando a quello che mi hanno detto lui sarebbe molto interessato a lei”.

Sull’argomento era intervenuta anche sua sorella, Zaira, ospite di un altro programma: “Smettetela di parlare, noi amiamo la musica. Con Wanda ci piace ballare sulla musica di L-Gante. Wanda separata da Icardi? Non voglio entrare nella vita di mia sorella”. Ecco, l’ha fatto direttamente lei.