Il segreto di Rocio Munoz Morales: “Non l’ho detto nessuno”. Raoul Bova deluso?

L’attrice spagnola Rocio Munoz Morales ha fatto sapere di aver tenuto a lungo un segreto sulla sua vita e carriera, anche al compagno Raoul Bova

Una delle attrici più interessanti sbarcate in Italia dall’estero qualche tempo fa è certamente Rocio Munoz Morales. La donna di origini spagnole sta conquistando il pubblico italiano prova dopo prova.

La compagna di Raoul Bova sta avendo ottimi riscontri, soprattutto nel mondo delle fiction. Rocio ha ottenuto consensi con la sua partecipazione alla serie Un passo dal cielo, al fianco di Daniele Liotti e Terence Hill.

Altra grande soddisfazione per Rocio Munoz Morales è stata la scelta di volerla come madrina nell’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Un ruolo prestigioso per l’attrice di Madrid, responsabilità che però l’ha portata anche ad un sotterfugio svelato di recente.

Rocio Munoz Morales ed il segreto riguardo al suo ruolo alla Mostra di Venezia

In un’intervista rilasciata a Vero, Rocio Munoz Morales ha svelato di aver ricevuto la proposta già molto tempo prima della Mostra. Il ruolo di madrina in un festival internazionale di cinema rappresenta un bel traguardo in carriera.

Però Rocio ha fatto sapere che ha accettato ad una condizione dolorosa: ha dovuto tenere il segreto sul suo impiego per diverso tempo. Nessuno poteva sapere nulla riguardo alla proposta della direzione di Venezia, neanche i suoi affetti più cari.

“Forse è stata la cosa più difficile che ho dovuto fare nella mia vita…Non ne ho parlato neppure con il mio compagno ed i miei genitori…” – ha ammesso Rocio parlando del patto stabilito con coloro che l’hanno voluta nei panni di madrina d’eccezione dell’edizione 2022.

Come avrà preso questo segreto Raoul Bova? Nessuna delusione o tensione da parte del noto attore romano. Il compagno di Rocio è stato invece comprensivo e ha dato importanti consigli alla sua fidanzata: “Raoul mi ha detto di essere semplicemente me stessa”.

Dunque un segreto ‘perdonabile’ per l’attrice spagnola. La quale però ha ancora un desiderio: convolare a nozze con il suo Raoul Bova. Ma anche qui servirà una condizione necessaria ed indiscutibile: “Mi piacerebbe sposarmi, ma la proposta deve arrivare da lui! Ci tengo alla tradizione”.