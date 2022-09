Paura per il rapper Livio Cori: cosa succede all’ex di Anna Tatangelo

Problemi per il rapper napoletano Livio Cori, che è uscito allo scoperto con un drammatico e commovente post su Instagram

Momento delicato e non facile per uno dei rapper e musicisti più interessanti della scena musicale napoletana. Ovvero il giovane Livio Cori, che è uscito allo scoperto con un annuncio sui social network.

Livio Cori, storica fiamma di Anna Tatangelo, ha vissuto un periodo molto delicato. Soprattutto dallo scorso mese di agosto: pare che il cantante sia entrato nel panico per delicate questioni psico-somatiche.

“È dall’inizio di agosto che ho a che fare con dei problemi di salute che mi frenano fisicamente e mentalmente, avevo programmato di condividere già nuova musica con voi per settembre, ma questa condizione non mi ha permesso di portare a termine il mio progetto nei tempi previsti. Nonostante tutto credo che non tutti i mali vengono per nuocere, forse essere costretto a fermarmi un attimo e avere il tempo per rivalutare un po’ di cose era proprio quello di cui avevo bisogno. Raccoglierò le energie per le prossime due date, poi mi prenderò un pò di tempo per poter tornare al 100% con qualcosa di nuovo”.

Livio Cori, è finita ormai la storia con Anna Tatangelo

Un messaggio sentito, che non spiega nel dettaglio i problemi fisici e psichici che sta attraversando Livio Cori. Ma i ben informati parlano di nulla di grave, bensì di acciacchi risolvibili che però non hanno fatto stare bene il rapper.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L I V I O C O R I (@liviocori)

Inoltre Cori ha dovuto confrontarsi con i moltissimi alti e bassi avuti con Anna Tatangelo. La nota cantante di Sora ha avuto una relazione turbolenta con il rapper, che ha tre anni in meno della ex moglie di Gigi D’Alessio.

Dopo le crisi degli scorsi mesi, in estate Livio Cori e la Tatangelo sono stati pizzicati nuovamente insieme, come ritrovati e nuovamente appassionati in vacanza. Ma le ultime indiscrezioni lanciate da Chi sembrano aver dettato una conclusione.

Pare che un ultimo litigio tra i due cantautori sia risultate decisiva. Livio Cori ha lasciato definitivamente Anna Tatangelo. Ora il 32enne napoletano dovrà guardare al proprio futuro e alla propria carriera, lasciandosi alle spalle sia la relazione turbolenta sia i problemi fisici recenti.