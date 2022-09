Morte Regina Elisabetta, retroscena sconvolgente sul principe Harry: com’è possibile? Sono rimasti tutti sorpresi per quanto accaduto

Nonostante siano passate due settimane dalla sua scomparsa, “Her Majesty” è ancora al centro della scena, sia per quanto riguarda la Royal Family che per i suoi moltissimi sudditi.

L’8 settembre del 2022 rimarrà per sempre una data storica. La fine di un’era, quella della Regina Elisabetta, durata per ben 70 anni. Due secoli attraversati con la massima lucidità e intraprendenza, una radice ferma e iconica dei tempi andati. Diverse generazioni hanno convissuto con la sua presenza, apprezzandone l’atteggiamento e la pacatezza, oltre allo stile inconfondibile. Sulla morte di Elisabetta II si fa ancora un gran parlare, sia all’interno della Royal Family, che tra i comini sudditi del Regno Unito. Alcuni retroscena sulla scomparsa stanno emergendo di giorno in giorno, non senza polemiche. L’ultima voce, che sarebbe davvero incredibile, riguarda il modo in cui il principe Harry ha appreso la notizia della scomparsa dell’amata nonna. Dopo essere atterrato in Scozia, il secondogenito di Carlo avrebbe letto la news su internet, non ricevendo prima nessuna chiamata diretta da parte di qualche familiare.

Regina Elisabetta, il retroscena sulla sua morte: nessuno ha avvisato Harry!

Secondo rumors provenienti da Buckingham Palace e riportate da Page Six in queste ore, il duca di Sussex sapeva già della morte di Sua Maestà quando si è recato a Balmoral. Il primo ad avvisarlo delle gravi condizioni di salute di Elisabetta è stato il padre Carlo, che gli ha telefonato per dirgli di partire il prima possibile.

Quando è arrivato, però, nessuno tra i parenti e i funzionari si è scomodato per annunciargli l’ufficialità della dipartita. Come un normale cittadino ha dovuto controllare su internet.

Secondo quanto riferito, Harry e Meghan avrebbero lasciato Londra ieri e sarebbero tornati nella loro villa in California, nella località di Montecito. Prima di partire per gli Usa, alcune fonti reali parlano di incontri ravvicinati a cena in questi giorni tra William e il fratello. Dei tentativi di ricucire un rapporto che con il passare del tempo stava diventando sempre più logoro. Vedremo se questo immenso lutto porterà ad un riavvicinamento auspicato da più parti nel Castello di Windsor.