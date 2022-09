Può valere fino a 40 mila euro! Caccia alla moneta preziosa

Una moneta che fa impazzire mezzo mondo, visto che il suo valore economico è ormai schizzato alle stelle: cercatela nelle tasche

La numismatica è una passione che coinvolge moltissime persone in tutto il mondo. Cercare, scovare e collezionare monete di varie epoche è un vero e proprio vanto per gli appassionati di questo ambito.

Non sempre però i pezzi pregiati, quelli che all’asta vengono battuti con cifre elevatissime, risalgono al passato o a molti secoli fa. Infatti vi sono anche pezzi di monete più recenti e moderne che hanno già raggiunto un importante valore.

Si tratta magari di quelle monete di euro che, perché particolari o introvabili, possono avere oggi un valore economico davvero altissimo ed inaspettato. Proprio in tal senso sta circolando l’avviso tra i collezionisti di una moneta da 1 euro che farebbe gola a chiunque.

Un pezzo unico e recente: la moneta di euro che può valere una fortuna

Spesso dunque non conta l’età o l’anzianità di una moneta. Bensì il suo valore economico viene espresso dalla rarità e dalla particolarità della stessa. Soprattutto se sono state coniate in occasioni speciali per edizioni limitate.

L’edizione di cui fa parte questa moneta rara da 1 euro è quella inerente ai Fior di Conio, ovvero quelle senza segni di usura. Pezzi pregiati privi di graffi oppure macchie, praticamente intonse. Anche la ruggine, causata dal passar del tempo, potrebbe compromettere una moneta e non renderla più di valore.

In questo caso la moneta pregiata da 1 euro che circola in pochissimi pezzi al giorno d’oggi ha delle particolarità non comuni. Stiamo parlando di un conio che è stato valutato fino a 40 mila euro.

Se sulla sinistra della facciata principale non è riportata la lettera R, allora il valore potrebbe per l’appunto risultare parecchio elevato. Invece, se c’è la S sul bordo dorato, sicuramente si potrebbe arrivare a ben 20 mila euro. Infine, se sempre nella solita moneta mancano le stelle poste alla sinistra dell’Uomo Vitruviano di Leonardo Da Vinci, in tal caso il valore scenderebbe a 12 mila euro, ma si parla sempre di cifre eccellenti.

Vi conviene controllare nelle tasche o nei porta-monete. Con un solo euro rischiate di ritrovarvi un bel tesoro a disposizione.