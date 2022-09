Meteo in Italia: anticiclone addio, da domani domina la pioggia. Ultimo giorno che ricorda l’estate, poi cambierà tutto in peggio

Sicuramente l’estate che è appena andata in archivio ha fatto soffrire molti italiani e passerà alla storia come una delle più bollenti di sempre. Ma da domani rischiamo di rimpiangerla, perché sull’Italia è in arrivo un’ondata di maltempo che durerà diversi giorni.

Tutti i modelli analizzati dai meteorologi concordano su un’unica risposta. L’effetto benefico portato dall’anticiclone delle Azzorre si esaurirà definitivamente nella giornata di oggi per lasciare spazio ad un cortice ciclonico. Sarà questa la caratteristica del weekend e non solo, ché almeno fino a metà della prossima settimana il tempo resterà perturbato in tutto il Paese.

Ma quali saranno le regioni più a rischio? Dopo la tregua delle prossime ore, il maltempo comincerà a flagellare l’Italia partendo dalle regioni del Nordovest, soprattutto in Liguria, prima di scendere verso Toscana e Lazio. Verso la serata di sabato, previste precipitazioni importanti a Nordest. Ed è solo l’inizio perché poi domenica è attesa neve anche su quote relativamente basse e ci sarà tempo perturbato su molte regioni del Centro Italia.

Meteo in Italia: anticiclone addio, godiamoci ancora un giorno di sole

Intanto però pensiamo a quello che succederà oggi, venerdì 23 settembre. In generale sarà una giornata stabile e con venti moderati anche se le temperature cominceranno a scendere sotto la media stagionale, soprattutto nei valori minimi.

Guardando in dettaglio, al Nord aumento della nuvolosità sui settori alpini, con cielo coperto a tratti anche se non sono attese precipitazioni. Sul resto delle regioni invece cielo sereno o poco nuvoloso per temperature che andranno dal 17° di Aosta ai 22° di Venezia.

Anche al Centro e sulla Sardegna giornata con tempo asciutto e per gran parte soleggiato. Poca nuvolosità solo sul Lazio e sulla Sardegna meridionale dove potrebbero registrarsi brevi precipitazioni. Valori massimi compresi tra i 18° di Campobasso e i 24° di Roma e Cagliari.

Infine al Sud nuvolosità intensa sulla la Calabria meridionale e la Sicilia ionica. Qui in particolare sono annunciati temporali o brevi rovesci di entità modesta. Sul resto delle regioni, soleggiato con valori massimi tra i 18° di Potenza e i 24-25 di Napoli e Palermo.