Lutto improvviso a Ballando con le Stelle: lacrime per un ex concorrente. La terribile notizia ha sconvolto tutti i suoi fan

Una tristissima notizia che ha colpito un attore molto famoso e affermato nel panorama italiano. Paolo Conticini ha comunicato la perdita del suo amato cane. Iago era tutto per lui.

In questo periodo di pandemia Paolo Conticini ha avuto modo di confrontarsi anche con un programma di larghissimo successo come Ballando con le Stelle. L’attore pisano ha partecipato allo show di Milly Carlucci nel 2020, centrando tra l’altro un ottimo secondo posto. In coppia con Veera Kinnunen, è stato superato in finale solo da Gilles Rocca e Lucrezia Lando. Una bellissima esperienza che lo ha rilanciato anche nella popolarità con il pubblico del piccolo schermo. Lui che si è messo in mostra in questi anni per tantissimi film di successo, comici e non. Dai cinepanettoni con Boldi e De Sica, ad altre interpretazioni sempre al fianco di quest’ultimo, fino ad una strada più da “solista” che ha portato comunque i suoi frutti, anche in tv. Ora però Conticini sta attraversando un momento davvero difficile, legato alla sua vita privata. In queste ore infatti, ha dovuto affrontare un terribile lutto, che riguarda il suo cane.

Ballando con le Stelle, l’ex finalista Paolo Conticini vive un terribile lutto: ha perso l’amato cane Iago

Iago era davvero tutto per lui, come testimoniato dal post su Instagram in cui gli offre l’ultimo saluto.

“Fai buon viaggio amore mio… l’amore che ci hai dato in questi 9 anni sarà ineguagliabile. Ciao Iago, ciao piccolo“. Queste le parole spese dal noto attore per il commiato al suo fide compagno. Ovviamente non sono mancati i moltissimi messaggi di affetto e vicinanza da parte dei tanti followers che lo seguono sui social. Tutti hanno voluto esprimere un pensiero di vicinanza all’attore, mandando un sentito abbraccio anche alla moglie Giada Parra, legata quanto lui al pelosetto.

Iago era spesso protagonista dei post di Conticini, in cui veniva immortalato durante giochi e scherzi con il suo padrone. Un fare sempre gioioso che mancherà moltissimo al suo padrone.

Negli scorsi mesi Paolo mostrava sempre su Instagram come il cagnolino dividesse il letto con lui molto spesso. Anche la Parra ha pubblicato una foto nella quale tiene in braccio Iago, accompagnata dalla didascalia: “Grazie di tutto”.