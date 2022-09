Il paradiso delle signore, si prepara l’addio del protagonista? I fan tremano

Il paradiso delle signore prepara l’addio del suo amatissimo protagonista? Ecco cosa ha raccontato l’attore in una recente intervista.

È uno dei protagonisti de Il paradiso delle signore, e sia lui che il suo personaggio sono cresciuti insieme all’amatissima soap opera di Rai 1. L’attore, però, non ha mai nascosto la sua intenzione di sperimentarsi anche in progetti nuovi, ed infatti ha annunciato che prenderà parte alla seconda stagione di un’altra fiction Rai.

Alessandro Tersigni avrà un cameo nella seconda stagione di Cuori. Questo significa che l’attore andrà in onda in prima serata su Rai 1, dove gli spettatori lo potranno apprezzare in un ruolo inedito. Inoltre, questo ulteriore impegno lo porterà a fare il pendolare fra la Lombardia e Roma, visto che i set delle riprese si trovano ai capi opposti d’Italia.

Il paradiso delle signore, l’addio è confermato?

Alessandro Tersigni, che ne Il paradiso delle signore è l’amatissimo Vittorio Conti, ha affrontato in un’intervista con Diva e Donna diversi gossip che riguardano la nuova stagione della soap opera ambientata negli anni ’60. L’attore non ha fatto mistero di quanto si sia affezionato al suo personaggio, ma potrebbero anche essere gli autori a decidere l’addio.

Tersigni ha confidato: “Quello che si dice in giro è un conto, quello che possiamo dire noi attori è un’altro conto…“. Cosa avrà voluto dire con queste parole? Il fatto che non si sia esposto per smentire con forza le voci dell’uscita di scena di Vittorio Conti hanno fatto sicuramente preoccupare l’affezionato pubblico.

Questa sarà l’ultima stagione dell’amata soap opera?

Vittorio Conti in questa nuova stagione de Il paradiso delle signore tornerà a provare dei sentimenti che non sentiva da diverso tempo. L’incontro con Matilde Frigerio di Sant’Erasmo, la moglie dell’avvocato Tancredi, porterà alla lenta nascita di un nuovo amore. Entrambi, però, sono sposati. Decideranno di vivere i loro sentimenti di nascosto?

Alessandro Tersigni ha anche commentato a Diva e Donna la possibilità che questa stagione de Il paradiso delle signore possa essere l’ultima. L’attore ha sminuito anche questo gossip sottolineando gli incredibili dati sugli ascolti della soap opera: “La nostra fortuna è il pubblico. Per strada la gente ci ferma, ci abbraccia, ci confonde con il nostro personaggio“.

Ecco come Alessandro Tersigni descrive la nuova stagione de Il paradiso delle signore per il suo personaggio, Vittorio Conti: