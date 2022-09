GF Vip 7, lite furiosa nella notte: gesto inaspettato di Elenoire Ferruzzi – VIDEO

GF Vip 7, lite furiosa nella notte: gesto inaspettato di Elenoire Ferruzzi. Alfonso Signorini ha già diverse grane da risolvere nella Casa

Le tensioni in queste prime puntate del reality non sono mancate di certo. L’ultima ha visto coinvolta la Ferruzzi, che si è dovuta confrontare con Luca Salatino, con toni anche accesi.

Siamo alla prima settimana ma già se ne stanno vedendo delle belle. Il Grande Fratello Vip 7 ha preso il via da soli 5 giorni e sta mostrando dei personaggi con una spiccata personalità, in grado subito di incendiare il pubblico. In cima al gruppo delle più esagitate troviamo sempre Patrizia Rossetti, che dopo gli sfoghi sulla sua “intimità” questa volta se l’è presa con Sara Manfuso, rea di averla nominata nonostante siano compagne di letto. A fare il nome della regina delle televendite è stata anche Elenoire Ferruzzi. Discorso diverso per Cristina Quaranta che ha puntato il dito contro Antonella Fiordelisi, dopo il battibecco in diretta. Alfonso Signorini dovrà tener d’occhio però proprio la Ferruzzi, visto che con Luca Salatino è scoppiata una bella polemica. L’ex tronista si è scagliato contro l’icona LGBT, proprio quando le cose sembravano filare tutte per il verso giusto.

GF Vip 7, brutta grana per Alfonso Signorini: Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi sono ai ferri corti

Erano circa le 3 e mezzo del mattino, abbondantemente dopo la fine del collegamento con lo studio per la diretta, quando Salatino ha iniziato a rispondere alla Ferruzzi, anche a malo modo. Il tutto sarebbe nato da un’incomprensione, visto che quest’ultima l’ha accusato di “avergliela fatta credere”. L’ex di Uomini e Donne, nel corso dei primi tre giorni di permanenza nella Casa di Cinecittà, ha avuto diverse occasioni per avvicinarsi ad Elenoire, per scherzare o semplicemente per chiacchierare. Tutto questo è stato confuso per un interesse, anche fisico, che in realtà non sembra esserci.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GRANDE FRATELLO VIP (@gfvipnews_)

“Che non facesse passare messaggi sbagliati o faccio un macello“, ha sparato Luca in uno scatto d’ira. Come riportato dal portale Biccy, Salatino ha poi aggiunto: “Sono entrato da fidanzato, l’ho detto dal giorno zero. Lei mi ha detto che io gliel’ho fatta credere, ma cosa? Stavo solo scherzando con lei, stavo giocando!”.

Poi quando è andato a cercarla per avere un chiarimento diretto, la situazione è rimasta piuttosto fredda.

“Una persona è fatta di carne e ossa, io sono fatta di carne e ossa, stavo provando un’attrazione per te, per te è sempre stato un gioco? Bene, ok!”. Al che si è girata e se n’è andata piuttosto su di giri. Vedremo come si risolverà questa storia, che sembra solo alle battute iniziali.