“Signorini non mi lascia parlare, vuole farmi fuori!”: concorrente del GF Vip 7 sconvolge tutti!

Uno dei concorrenti del GF Vip 7 appena cominciato si è subito scagliato nei confronti di Alfonso Signorini, con parole durissime

Il Grande Fratello Vip 7 è cominciato da meno di una settimana, ma già fanno discutere e parlare di sé alcune dinamiche all’interno della Casa di Canale 5. I molti inquilini del reality show stanno pian piano entrando in confidenza.

L’ultima notizia bomba è un attacco diretto ad Alfonso Signorini che proviene proprio dall’interno della Casa. Uno dei vipponi scelti per partecipare al GF Vip 7 si sarebbe rivolto in maniera dura nei confronti del conduttore, colpevole di tenerlo in disparte.

Stiamo parlando del giornalista Attilio Romita, una vera sorpresa all’interno del GF Vip vista la sua lunga carriera da conduttore ed anchor-man. L’uomo sembra non essere molto in linea con la conduzione di Signorini, tanto da averlo criticato dopo la diretta di ieri sera.

Attilio Romita contro Alfonso Signorini: il giornalista Rai scontento di restare in disparte

Dunque è partita una vera e propria polemica da parte di Attilio Romita. Il neo entrato nella Casa del GF Vip 7 ha puntato il dito contro Alfonso Signorini. Lo ha ammesso ai suoi compagni di viaggio poco dopo la puntata del giovedì.

“Non mi ha fatto dire una parola, come se non ci fossi. La produzione non mi ha neanche rimandato il contratto firmato indietro. Non riesco a capire, Signorini ha insistito con me. Non so che ca…o vuole da me, per poi trattarmi in questo modo. Secondo me vuole farmi fuori subito”.

Parole dure di Romita nei confronti di Signorini, il quale probabilmente avrà modo di replicare al concorrente nella prossima puntata live, quella di lunedì 26 settembre. Ma certamente la polemica non finirà così presto.

Attilio Romita sta facendo dunque parlare molto di sé negli ultimi giorni. Il giornalista Rai è stato criticato da due altre protagoniste del GF Vip 7 come Sara Manfuso e Elenoir Ferruzzi, per i suoi atteggiamenti sopra le righe fatte per integrarsi nel gruppo. Inoltre ha rilasciato di recente alcune dichiarazioni dure sulla Regina Elisabetta II, addirittura censurate da Mediaset. Chissà se Romita avrà vita lunga o breve all’interno della Casa.