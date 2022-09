Cashback 2022, non è finita: la proroga fa impazzire di gioia gli italiani. Una decisione opportuna del governo, c’è ancora speranza

C’è una parola magica che gli italiani negli ultimi due anni hanno imparato a conoscere bene e che ciclicamente torna di moda. Stiamo parlando del cashback, una forma di rientro parziale delle nostre spese che in Italia sta prendendo sempre più piede.

Da parte delle società e dei singoli negozianti è nata con lo scopo di incentivare gli acquisti, rifondendo successivamente una parte di quelli che il consumatore ha speso. Da parte del governo Conte invece era stata una mossa per spingere sempre di più gli italiani a usare forme di pagamento elettronico e non contanti, perché solo così si poteva aderire.

Tutto è finito il 30 giugno dello scorso anno perché il governo Draghi ha accantonato il Cashback di Stato non ritenendolo utile per l’economia e per i risparmi degli italiani. Dal gennaio 2023 potrebbe partire il cashback sanitario, per avere subito indietro parte delle spese effettuate in farmacia (e non solo). Ma intanto c’è una buona notizia perché in realtà c’è ancora vita sul pianeta cashback.

Cashback 2022, non è finita: cosa bisogna fare per ottenere i soldi dovuti

Il ministero dell’Economia infatti ha deciso di prorogare ulteriormente il termine per recuperare i rimborsi dovuti e non ancora ricevuti a causa di un IBAN mancante oppure errato. In teoria doveva scadere tutto il 31 luglio scorso, ma i tempo sono stati allungato fino al 31 ottobre 2022.

Quindi, in caso di mancato rimborso Cashback, i partecipanti possono ancora verificare, esclusivamente tramite l’app IO, il corretto inserimento del codice IBAN relativo al conto sul quale si vuole ricevere il bonifico. Basta accedere all’app IO tramite le proprie credenziali SPID o Carte d’Identità Elettronica ed entrare nella sezione ‘Portafoglio’.Poi premere sulla card del Cashback e inserire il codice IBAN nell’apposito spazio. Infine selezionare ‘Continua’ quando l’operazione è completata al termine.

Nel caso fosse già presente un IBAN, il ministero raccomanda di controllare che sia stato digitato correttamente. In caso contrario, bisogna modificarlo ed entro 90 giorni si riceverà tramite l’app IO un messaggio sull’avanzamento del rimborso.