Andrea Delogu su tutte le furie: “Mi hanno esclusa, sono inc…ata!”. Cos’è successo

Incavolata nera Andrea Delogu: la nota conduttrice televisiva è stata trattata poco bene e si è sentita esclusa per motivi futili

Uno dei volti più amati ed apprezzati del momento in televisione che si sente improvvisamente esclusa. È ciò che è accaduto alla showgirl e scrittrice Andrea Delogu, una delle protagoniste dell’ultima estate in TV.

La Delogu dopo aver condotto con grande successo ed enfasi i TIM Summer Hits, ovvero i concerti estivi organizzati in vari punti d’Italia e trasmessi su Rai Due, è pronta a tuffarsi in nuovi progetti ed avventure professionali.

Ma la bella Andrea ha subito un rifiuto che l’ha fatta restare di sasso. Il tutto raccontato dalla stessa conduttrice romagnola su TikTok con enorme disappunto. In pratica la Delogu è stata ‘rimbalzata’ da un ristorante romano proprio sotto la sua abitazione.

La disavventura di Andrea Delogu: rimbalzata dal ristorante per il suo dress code

In pratica è accaduto questo. Andrea Delogu, subito dopo una sessione di allenamento in palestra, ha scelto di provare con un accompagnatore una nuovissima trattoria aperta sotto casa sua.

Il problema è che, una volta giunta di fronte al locale, la proprietaria pare aver mentito per non far accedere la Delogu e il suo/sua ospite per questioni di…abbigliamento! O almeno è ciò che la donna ha raccontato sui social.

“Finisco la palestra, vestita da palestra. Vado sotto casa, dove ha aperto una trattoria e volevo provarla. Vado dalla signora fuori e le chiedo se ci sono due posti per mangiare. Questa signora mi squadra, squadra la persona che era con me. Eravamo vestiti da palestra, niente di che, e ci dice che il ristorante è pieno”.

Una sorta di dress-code improvvisato che non ha fatto ovviamente piacere alla conduttrice Rai: “Era vuoto, c’erano tre tavoli. Mi dice che era pieno e che dovevamo prenotare. Mi dà il bigliettino. Allora faccio il giro del palazzo e decido di chiamare per prenotare un tavolo per venti minuti dopo, per tre persone. Mi chiede se dentro o fuori e mi dice che ci aspetta. Mi sono inc…..ta. Le ho detto che ero la ragazza di prima e che allora ci avevano rimbalzato perché eravamo vestiti male”.

Andrea Delogu per decoro ha evitato di fare il nome del ristorante in questione, ma certamente un atteggiamento del genere, per lo più con una donna dello spettacolo che è sempre apparsa elegante nei modi e nel vestiario, è una caduta di stile clamorosa.