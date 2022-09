Amadeus costretto a cambiare programma, c’è l’annuncio ufficiale. La novità non piace al pubblico, ma non è possibile fare diversamente

I numeri parlano chiaro e in tv fanno anche la differenza. Come per Amadeus che è ripartito da poco con Soliti Ignoti nell’Acces Prime Time di Rai 1 e continua puntualmente a battere la concorrenza.

La conferma è arrivata con i dati relativi agli ascolti tv del 22 settembre. Il game show su Rai 1 ha totalizzato 3.914.000 spettatori con il 19.4% di share mentre su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato una media di 3.146.000 spettatori con uno share del 15.7%.

Ed è così ogni sera, aspettando il confronto che partirà la prossima settimana con la nuova stagione di Striscia la Notizia. Ecco perché tutti gli spettatori sono rimasti sconvolti dall’annuncio del noto conduttore Rai alla fine della puntata: “Domani non ci vedremo ma torneremo sabato. Ci rivedremo non solo con Soliti Ignoti ma anche con Arena Suzuki, la seconda puntata”.

Ma perché salta la puntata di oggi di uno dei programmi più amato dal pubblico? Semplice, non è colpa delle elezioni che ormai sono prossime e nemmeno una punizione. Piuttosto c’è da fare spazio a Italia-Inghilterra di Nations League, partita che inizierà alle 20.45 e necessita anche di una corposa introduzione.

Amadeus costretto a cambiare programma, il lavoro per il Festival di Sanremo 2023 è già cominciato

Nessun dramma quindi, perché la strada per Amadeus (che da poco ha festeggiato i suoi primi 60 anni), è assolutamente tracciata. Nei prossimi mesi continuerà con il suoi game show di successo, ma intanto preparerà anche la sua nuova avventura sul palco dell’Ariston per Sanremo 2023.

Per il momento sappiamo che al suo fianco ci saranno Chiara Ferragni nella prima e nell’ultima serata del Festival ma anche Gianni Morandi che invece sarà il suo compagno di avventura sempre. E c’è chi, nelle ultime ore, ha confermato che le piacerebbe partecipare anche solo per una sera. Serena Rossi non si nasconde: “Sanremo il mio sogno da quando ero bambina. Ma non lo diciamo in giro”.

Quando al cast, al momento ci sono alcuni nomi indicati come certi, quelli di Rocco Hunt, Annalisa, Tananai e Al Bano, più alcune possibilità.Come quelle di rivedere a Sanremo un’artista amatissima, Nada, che secondo ‘Oggi’ sarà invitata da Amadeus anche se non è chiaro se in veste di ospite o di concorrente. E tra i nomi che ballano, da qualche settimana anche quello di Giorgia.