Gemma Galgani-Maria De Filippi, clamorosa rivelazione: “Ho fatto una promessa”

Le parole sorprendenti della nota dama di Uomini e Donne Gemma Galgani, la signora di Torino ancora alla ricerca dell’amore vero

Da questo martedì è cominciata la nuova stagione di Uomini e Donne. Ovvero del dating show più amato e seguito della televisione italiana, visto che Maria De Filippi lo conduce ininterrottamente da almeno una ventina d’anni.

In questa edizione 2022-2023 la De Filippi proseguirà a dividersi tra Trono Over, quello riguardante personaggi non più giovanissimi, e Trono Classico con i tronisti ed i corteggiatori meno maturi.

Della prima categoria fa parte una dama che ormai è divenuta una presenza fissa, quasi insostituibile per Uomini e Donne. Stiamo parlando di Gemma Galgani, la 72enne torinese che per il dating show è una vera e propria colonna.

Gemma svela la promessa fatta a Maria De Filippi: troverà finalmente il partner tanto cercato?

Gemma Galgani ha iniziato la nuova stagione di Uomini e Donne facendo una vera e propria promessa al pubblico e, soprattutto, a Maria De Filippi, che l’ha confermata totalmente come presenza fissa del Trono Over.

Come rivelato al magazine Nuovo, Gemma ha fatto sapere di essere pronta a buttarsi in nuove avventura sentimentali. Il suo obiettivo è fare il possibile per trovare finalmente la felicità tanto agognata.

“Stavolta supererò qualsiasi ostacolo per incontrare l’uomo giusto. Lo prometto a Maria. Non vedo l’ora di innamorarmi davvero”. Questa la promessa pubblica di Gemma, che spera così di essere più fortunata con gli uomini viste le delusioni e le illusioni degli ultimi tempi.

Tanti già i cavalieri con cui Gemma ha avuto intrallazzi e presunte relazioni durante Uomini e Donne. La donna ha fatto molta fatica a superare la rottura con Giorgio Manetti, il suo primo vero ‘crush’ nella trasmissione di Canale 5.

Dopo di che si ricordano diversi nomi: Stefano Bagazzini, Costabile Albore, Pierluigi Mercogliano, Leonardo Bozzetti D’Arcangelo. Tutti buchi nell’acqua per Gemma, che nonostante le frequentazioni ed i flirt con tutti questi uomini, non è mai riuscita a trovare il partner ideale. Un uomo che riuscisse ad innamorarsi di lei ed a farle trovare serenità e calore.