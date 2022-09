Serena Rossi, dolorosa confessione ai fan: “Alla fine mi devastava”. L’attrice napoletana sta per tornare ma questo lavoro l’ha provata

Abbiamo cominciato a conoscerla come protagonista di musical in teatro e nei panni di Carmen Catalano in Un posto al sole, ma da allora Serena Rossi è cresciuta moltissimo. Ormai è uno dei volti più amati in tv e sta per tornare con Mina Settembre 2, al via da domenica 2 ottobre in prima serata su Rai 1.

Un’esperienza lavorativa che l’ha messa a dura prova e non solo perché per interpretare il suo personaggio è tornata a lavorare nella sua città, Napoli. Mina è un’assistente sociale che lavora in uno dei quartieri più complicati della città e proprio per questo mette sempre al primo posto le persone che segue, trascurando la sua vita privata.

Serena ha confessato di immedesimarsi molto in Mina e per questo, quando una situazione (anche se per fiction) si risolveva in modo positivo si sentiva sollevata ma anche svuotata. “Vero, alla fine di ogni puntata io mi commuovevo. Quel ‘grazie’ mi devastava perché pensavo a quanta fatica aveva fatto Mina”. Un grazie da parte di chi aveva aiutato, rendendosi utile.

Ma cosa ci dobbiamo aspettare dalla seconda stagione di Mina Settembre, ispirata ai libri dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni? Alla fine della prima, ci sono state più domande che risposte: Mina ha scoperto che la sua migliore amica, Irene, è stata anche l’amante di suo padre e che il figlio della donna è anche suo fratello. Così nn si parlano più, ma non è tutto.

Mina sarà combattuta tra tornare con l’ex marito Claudio (Giorgio Pasotti, ndb) o cominciare una vita nuova con Domenico (Giuseppe Zeno). Un attentato a Claudio cambierà tutto e non è questa l’unica novità. Perché spunterà anche zia Rosa, interpretata da Marisa Laurito, che porterà una ventata di novità e nuovi problemi nella vita dell’assistente sociale.