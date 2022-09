LDA pronto per Sanremo 2023? Un dettaglio non sfugge ai fan: la scelta è sospetta, il suo grande sogno può realizzarsi

La partecipazione ad Amici gli è servita per farsi conoscere dal grande pubblico e per dimostrare di non essere lì solo perché figlio di Gigi D’Alessio. Ora Luca D’Alessio, in arte LDA, era pronto per il suo primo vero tour nei locali ma improvvisamente è cambiato tutto.

I concerti di LDA LIVE previsti per il mese di dicembre 2022 sono improvvisamente slittati alla prossima primavera. In particolare quello inizialmente previsto all’Atlantico Live di Roma il 4 dicembre 2022 sarà il 22 aprile 2023, quello al PalaPartenope di Napoli del 5 dicembre prossimo slitta al 21 aprile 2023. E quello ai Magazzini Generali di Milano del 7 dicembre si farà il 19 aprile del prossimo anno.

Immediata è anche arrivata la sua spiegazione, in modo da evitare illazioni. “Per motivi indipendenti dalla mia volontà live di Milano, Napoli e Roma previsti per dicembre, sono rimandati. Sapete che incontrarvi e cantare insieme a voi sia la realizzazione del sogno nella quale ho sempre creduto e potete immaginare quanto io sia rammaricato da tutto questo. Ma vi prometto che questo tempo in più lo userò per non deludervi e per rendere i nostri incontri ancora più speciali”. E in ogni caso i biglietti già acquistati saranno validi per le date cambiate.

LDA pronto per Sanremo 2023? Tutte le strade che portano verso l’Ariston

LDA conclude dicendo che ci rivedremo nel 2023 ed è corretto. Ma il suo ritorno potrebbe avvenire in realtà molto prima di aprile. Perché da diverse settimana il nome del giovane cantante napoletano, disco di platino con il suo primo album e arrivato a più di 500mila follower su Instagram, è accostato al Festival di Sanremo 2023.

E quindi questo dettaglio, la cancellazione improvvisa del tour, fa sospettare a molti che in realtà quell’ipotesi possa diventare realtà. Per suo padre Gigi arrivare sul palco dell’Ariston, anche se in età più matura della sua, era stato un punto di arrivo. Per LDA invece potrebbe essere un trampolino di lancio per consacrarsi in un mondo conosciuto da poco.

Tante la possibilità: da solo sul palco, in duetto con il padre come era successo ad esempio a Francesco Facchinetti, oppure con un altro ex concorrente di Amici. Il Festival 2023 inizierà il 7 febbraio, data perfetta per lanciare il tour primaverile e far uscire il secondo album.