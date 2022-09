GF Vip, tragedia per l’ex concorrente: è arrivato il doloroso annuncio

Una notizia davvero infausta e terribile per un volto storico del Grande Fratello Vip. L’annuncio è arrivato poco fa sui social network

In questa settimana il Grande Fratello Vip 7 ha aperto i battenti, con nuovissimi concorrenti e trame intricate che faranno parlare di sé nei prossimi mesi. Il tutto sempre sotto la regia di Alfonso Signorini.

A far parlare di sé ultimamente è stata però anche una ex concorrente del GF Vip. Una donna, che di mestiere fa la showgirl e l’influencer, che con alcune sue dichiarazioni ha fatto molto discutere.

Stiamo parlando di Selvaggia Roma, protagonista del GF Vip 5 svoltosi due anni fa. La donna aveva dato pareri discussi riguardo all’adozione di bambini da parte delle coppie omosessuali.

Dopo le polemiche recenti, Selvaggia però è protagonista di una vera e propria tragedia intima e familiare. L’ex concorrente del reality ha dato un annuncio davvero triste e che nessuno si sarebbe mai augurato di leggere.

Il triste annuncio di Selvaggia Roma: lutto per la influencer romana

Una notizia dolorosissima, un annuncio inaspettato ma grave. Selvaggia Roma nella giornata di oggi ha utilizzato il suo account Instagram per rendere noto a tutti i suoi follower di aver perso il bambino che aveva in grembo.

Da qualche settimana Selvaggia Roma era rimasta incinta, del suo compagno Luca Teti. Una notizia che la coppia aveva preso con grande soddisfazione ed assoluta positività, nel creare una famiglia nuova di zecca.

Oggi il fulmine a ciel sereno. Nei giorni scorsi Selvaggia aveva fatto sapere di aver avuto problemi ed essere piuttosto preoccupata per le condizioni del bambino. Dopo alcuni messaggi speranzosi ed ottimisti è però arrivata una batosta dolorosa e tosta da superare.

“Una notizia che non avrei mai voluto ricevere e non avrei mai voluto dare. Purtroppo questa mattina in una visita di routine ginecologica si sono accorti che il cuore della nostra piccola non batteva più. Non aggiungo altro, mi tengo stretto il mio dolore. Vi prego di rispettarci”.

Un messaggio nelle stories assolutamente drammatico e commovente. Il cuore della bimba ha smesso di battere prima della nascita. Un dolore enorme tutto da rispettare quello dell’ex gieffina. La nostra redazione si stringe attorno a Selvaggia Roma ed ai suoi familiari.