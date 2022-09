GF Vip 7, scoppia subito la bomba: c’è il nome del vincitore di questa edizione

Una nuova mattina è sorta nella casa del GF Vip 7 dove sembrerebbe esserci già un vincitore che si aggiungerà all’albo d’oro

Chi succederà al trono di Jessica Selassié? È ancora presto per dirlo, visto e considerato che i vipponi non vivono insieme neppure da una settimana. Tuttavia, in vista della puntata di stasera c’è già aria di papabile vincitore.

Questa sera andrà in onda la seconda puntata della settima edizione del Grande Fratello VIP con i concorrenti che hanno passato i primi quattro giorni di convivenza apparentemente in serenità. Quest’idillio sarà presto interrotto dalle nomination di questa sera che, com’è noto, sono le più complesse perché i coinquilini non hanno avuto neppure ancora modo di conoscersi bene tra di loro che dovranno già puntare il dito ed inevitabilmente nasceranno malumori.

Oltre ad essere un reality, è anche uno show e va preso come tale ed in ogni gioco che si rispetti c’è un unico vincitore, mentre tutti gli altri si dovranno accontentare di restare in coda. È proprio in merito a chi trionferà che emergono prime ipotesi che potrebbero risultare veritiere.

GF Vip 7, Carolina Marconi ancora non entra ed è già in vetta

A fare nuovamente il suo ingresso nella casa del Grande Fratello, ma questa volta nella sua versione VIP, c’è Carolina Marconi che ha commosso il web com il suo vissuto. La sua sensibilità ed umanità ha conquistato tantissime persone a tal punto da guadagnarsi il primo posto in quest’edizione del reality show secondo i bookmaker che quotano a 3,00 la sua vittoria. A seguire ci sono Ginevra Lamborghini, Giovanni Ciacci, Georgie Ciupilan e Antonella Fiordelisi quotati rispettivamente a 4.00, 6.00 e 8.00.

Oltre la top 5, guardando più in basso ci sono Luca Salatino quotato a 10.00, Amaurys Perez a 13.00, Pamela Prati e Sofia Giaele De Dona a 15.00, Antonino Spinalbese a 20.00, Cristina Quaranta, Edoardo Donnamaria e Daniele Del Moro a 25.00, Elenoire Ferruzzi, Patrizia Rossetti, Nikita Pelizon e Marco Bellavia a 35.00, Gegia a 40.00 e gli ultimi del carro che sono Alberto De Pisis, Charlie Gnocchi, Wilma Goich, Sara Mancuso e Attilio Romita quotati a 50.00.